Pep Guardiola ya no quiere dirigir, solo descansar

EFE

Pep Guardiola, aún técnico del Manchester City, aseguró que su siguiente paso va a ser descansar y que no tiene planes de entrenar durante un tiempo.

Guardiola anunció que abandonará al club a final de temporada tras conquistar veinte títulos, incluyendo seis Premier League y una Champions League, en los casi diez años que ha estado en el cargo.

Preguntado sobre el siguiente capítulo de su carrera deportiva, Guardiola fue claro: "Descansar, no tengo planes de entrenar por un tiempo. Si los tuviera me quedaría aquí. No quiero entrenar en un tiempo", declaró el técnico español, que ha sido relacionado con varias selecciones después de estos diez años en el Manchester City.

Guardiola, desde su debut como entrenador en 2008, ha pasado por Barcelona, Bayern de Múnich y Manchester City, conquistando un total de 41 trofeos, incluyendo tres Champions League.

La historia de Pep Guardiola y el Manchester City ha llegado a su fin Tras 10 años y 20 títulos, el 'City' anunció el adiós del mejor técnico de su existencia

"La experiencia de mi vida"

El español afirmó que entrenar a este club ha sido la experiencia de su vida y que si no hubiera sido así no hubiese estado 10 años.

"Estoy satisfecho, feliz y orgulloso. Ha sido la experiencia de mi vida. Si no, no hubiese estado aquí diez años. Estoy muy agradecido por todo el amor que he recibido no sólo hoy, sino todos estos años", dijo Guardiola en rueda de prensa, que fue preguntado por cuándo tomó la decisión de marcharse.

"Es un proceso que he sentido por un tiempo. El club ha respetado mi decisión. Sentía que tenía que vivir mi vida y ver qué pasa. El club necesita un nuevo entrenador, una nueva energía y empezar un nuevo capítulo", indicó.

La decisión de Guardiola fue comparada con la de Jürgen Klopp dos años atrás, cuando el alemán declaró que no tenía fuerzas para seguir con esta posición.

"Totalmente. Siento que no tengo la energía necesaria para luchar por el título todos los días, para estar delante de los futbolistas. Son diez años".

Cuestionado sobre si es el mejor entrenador de todos los tiempos, como muchos alegan, Guardiola esquivó esta conversación.

"Sé que hemos tenido muchos éxitos y es con lo que me quedo. Y con que ayer me escribió Alex Ferguson, hoy me habló De Bruyne, Akanji... Eso es lo que me hace feliz y afortunado de lo que hemos hecho. Esos debates no son tan importantes. He dado todo en Barcelona, Múnich y aquí. Me voy con mucha paz en mi alma, por lo he dado todo por este club".