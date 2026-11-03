Semana 9 de la NFL 2026: partidos, horarios y dónde ver

Redacción FOX Deportes

La Semana 9 de la NFL tendrá 15 partidos del 5 al 9 de noviembre, incluido el duelo internacional entre Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons en Madrid. Green Bay Packers visitará a New England Patriots en otro de los encuentros destacados, con ambos equipos empatados en marca de 5-3 y transmisión por FOX.

¿Cuándo es la Semana 9 de la temporada 2026 de la NFL?

La Semana 9 de la NFL 2026 se disputará del jueves 5 al lunes 9 de noviembre.

La jornada comenzará el jueves con Jacksonville Jaguars vs. Baltimore Ravens en el Thursday Night Football.

El domingo se disputarán 13 partidos, entre los que destacan Cincinnati Bengals vs. Atlanta Falcons en Madrid, Green Bay Packers vs. New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers vs. Chicago Bears.

La Semana 9 cerrará el lunes con Buffalo Bills vs. Minnesota Vikings.

Pittsburgh Steelers y Tennessee Titans tendrán su semana de descanso.

Reuters

¿Cuándo es Green Bay Packers vs. New England Patriots?

Green Bay Packers visitará a New England Patriots el domingo 8 de noviembre de 2026 en el Gillette Stadium.

El partido comenzará a las 4:25 p.m. ET / 1:25 p.m. PT.

¿Dónde ver Green Bay Packers vs. New England Patriots?

El partido entre Green Bay Packers y New England Patriots podrá verse en vivo por FOX y FOX One, según disponibilidad regional.

Green Bay llega con marca de 5-3 después de vencer 27-19 a Carolina Panthers en la Semana 8. Los Packers han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y buscarán su tercer triunfo como visitantes de la temporada.

New England también tiene marca de 5-3 tras vencer 24-19 a Miami Dolphins. Los Patriots acumulan tres victorias consecutivas y siguen invictos en sus tres encuentros disputados en casa.

Reuters

¿Qué jugadores seguir en Green Bay Packers vs. New England Patriots?

Jordan Love encabeza la ofensiva de Green Bay Packers. El quarterback suma 2,246 yardas por pase, 16 touchdowns y seis intercepciones. En la Semana 8 completó 30 de 41 pases para 288 yardas y tres anotaciones ante Carolina.

Christian Watson lidera a Green Bay con 708 yardas por recepción y seis touchdowns. El receptor viene de conseguir ocho recepciones para 113 yardas frente a Carolina Panthers.

Matthew Golden suma 43 recepciones para 619 yardas y cuatro touchdowns. En la Semana 8 consiguió siete recepciones para 79 yardas y una anotación.

Drake Maye lidera la ofensiva de New England Patriots. El quarterback acumula 1,983 yardas por pase, 15 touchdowns y ocho intercepciones. También suma 216 yardas y tres anotaciones por tierra.

Rhamondre Stevenson encabeza el ataque terrestre de New England con 367 yardas y dos touchdowns en 96 acarreos. Además, suma 212 yardas y una anotación como receptor.

DeMario Douglas lidera a los Patriots con 332 yardas recibidas y suma cuatro touchdowns. En la Semana 8 consiguió una anotación de 48 yardas en la victoria ante Miami Dolphins.