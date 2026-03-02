Los Atlanta Falcons jugarán en Madrid

Alejandro Urtusuástegui

Madrid volverá a ser casa de la NFL como parte de las International Series, un calendario que este año contempla nueve partidos fuera de los Estados Unidos y que suma nuevas sedes como París y Melbourne.

Los Atlanta Falcons fueron designados como el equipo local para el partido que se disputará en el Santiago Bernabéu. La liga hizo oficial el anuncio esta semana, confirmando así la presencia de la franquicia del durazno en territorio español.

Esto no es ninguna coincidencia, Greg Beadles, CEO y presidente de los Falcons, destacó la conexión entre ambas ciudades. En declaraciones recogidas por la NFL, señaló que Madrid y Atlanta comparten una relación especial, ya que la ciudad estadounidense también será sede de partidos de fase de grupos del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium.

¡Vamos a Madrid!



See you in Spain, Dirty Birds 🇪🇸 pic.twitter.com/3IkGdOgYV6 — Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) March 3, 2026

“La pasión por la NFL en España está en su punto más alto, y recibir a los Atlanta Falcons en Madrid para un partido de temporada regular es un momento histórico para nuestra creciente base de aficionados (…) Estoy seguro de que los Falcons disfrutarán competir en un estadio tan icónico como el Bernabéu, en una de las grandes capitales deportivas del mundo, Madrid, y de que los aficionados volverán a experimentar de primera mano la intensidad, velocidad y talento que hacen única a la NFL”, dijo el Manager de la NFL en España, Rafa de los Santos.

El partido se jugará en el renovado Santiago Bernabéu, ya que cuenta con tecnología de última generación y que también ya fue sede del primer partido oficial de temporada regular en España en noviembre del año pasado.

Será el segundo año consecutivo en que la NFL dispute un partido en Madrid, tras el éxito del duelo entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders en 2025.

Por el momento no se ha anunciado el rival ni la fecha del encuentro. Ambos detalles se darán a conocer cuando la liga publique de manera oficial el calendario de la temporada 2026.