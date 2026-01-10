Matt Ryan vuelve a los Falcons, pero ahora como directivo

Redacción FOX Deportes

Un rostro conocido asume un cargo completamente nuevo con los Atlanta Falcons.

Ampliamente reconocido como el mejor quarterback en la historia de la franquicia, Matt Ryan regresa a Atlanta como presidente de operaciones de futbol americano, anunció el equipo la mañana del sábado.

“Durante su notable carrera de 14 años en Atlanta, el liderazgo de Matt, su atención al detalle, su conocimiento del juego y su incansable deseo de ganar lo convirtieron en el jugador más exitoso en la historia de nuestra franquicia”, señaló el propietario Arthur Blank en un comunicado emitido por el equipo. “Estoy convencido de que esas mismas cualidades serán de enorme beneficio para nuestra organización al asumir este nuevo rol. Desde sus días como jugador hasta su etapa como analista, Matt siempre ha sido un estudioso del juego y aporta un entendimiento profundo de la NFL actual, además de un conocimiento único de nuestra organización y de este mercado. Tengo plena confianza en Matt mientras buscamos construir un equipo con nivel de campeonato para Atlanta y para los aficionados de los Falcons en todas partes”.

Matt Ryan has been named our President of Football! https://t.co/qawNF5NR9I pic.twitter.com/knV3YJfYDy — Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) January 10, 2026

Ryan, de 40 años, era el candidato esperado para el puesto desde que Blank lo anunció tras los despidos del head coach Raheem Morris y del gerente general Terry Fontenot.

No obstante, los Falcons también entrevistaron para el cargo a Brandt Tillis, vicepresidente ejecutivo de los Carolina Panthers; a Mike Disner, director de operaciones de los Detroit Lions; a Josh Williams, director de scouting y futbol de los 49ers; y a Ian Cunningham, gerente general asistente de los Bears.

Alguno de ellos podría terminar convirtiéndose en el futuro gerente general del equipo, aunque Atlanta mantendrá abiertas sus opciones, reportó el insider de NFL Network Tom Pelissero.

The #Falcons are hiring former star QB Matt Ryan as their new President of Football. The job created with him in mind, Ryan will now have final say in Atlanta. pic.twitter.com/Vp0rVLe4v0 — Ian Rapoport (@RapSheet) January 10, 2026

Mientras los Falcons inician la búsqueda de un nuevo gerente general y un nuevo head coach, los contratados eventualmente reportarán directamente a Ryan, quien, de acuerdo con el comunicado de Blank a los aficionados del pasado 4 de enero, tendrá la autoridad final en la toma de decisiones.

Ryan llevó a los Falcons al Super Bowl LI y fue nombrado MVP de la NFL en la temporada 2016. Al año siguiente comandó a un equipo de Atlanta con marca de 10-6 que llegó a los playoffs.

Esa fue la última ocasión en la que la franquicia alcanzó la postemporada o tuvo una temporada ganadora. En 14 temporadas con Atlanta, Ryan acumuló 59,735 yardas por pase y 367 touchdowns por aire, cifras que duplican ampliamente las de cualquier otro quarterback en la historia de los Falcons.