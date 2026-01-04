Los Falcons se adelantaron al 'Black Monday' y ya no tienen head coach

Redacción FOX Deportes

La racha de cuatro victorias consecutivas con la que los Atlanta Falcons cerraron la temporada 2025 no fue suficiente para que el entrenador en jefe Raheem Morris ni el gerente general Terry Fontenot conservaran sus puestos.

Tanto Morris como Fontenot fueron despedidos por los Falcons. La decisión se tomó apenas horas después de la victoria con la que Atlanta cerró la temporada frente a los Carolina Panthers, resultado con el que el equipo mejoró su récord a 8-9.

Sin embargo, ese triunfo terminó siendo demasiado poco y demasiado tarde para Morris y Fontenot.

The Falcons are firing HC Raheem Morris and GM Terry Fontenot, per multiple reports. pic.twitter.com/YlW5roRBuw — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) January 5, 2026

Los Falcons arrancaron la campaña de forma irregular y sus problemas se acentuaron con una racha de cinco derrotas consecutivas a mitad de temporada, lo que prácticamente convirtió a los playoffs en una aspiración lejana para cuando llegó Thanksgiving.

Con Atlanta aparentemente fuera de la pelea por la postemporada durante los últimos meses, comenzaron las especulaciones sobre el futuro de Morris y Fontenot en la organización.

Head Coach Raheem Morris and General Manager Terry Fontenot have been dismissed from their roles https://t.co/qW5yA3PxdY pic.twitter.com/kcMOUOjfeT — Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) January 5, 2026

Recientemente, el insider de FOX Sports Jay Glazer informó que el equipo ha discutido la posibilidad de contratar al ex quarterback y leyenda de la franquicia Matt Ryan para un puesto en la oficina principal, y que el propio Ryan está interesado en el cargo.

Los Falcons contrataron a Morris antes de la temporada 2024, eligiéndolo para reemplazar a Arthur Smith en lugar de Bill Belichick, quien también había sido entrevistado para el puesto durante ese receso de temporada. Previo a su llegada a Atlanta, Morris se desempeñó como coordinador defensivo de los Los Angeles Rams, equipo con el que ganó un Super Bowl.