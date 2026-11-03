Tom Brady regresa a la casa que construyó con los Patriots

Hiram Marín

Escalofríos, piel de gallina y nostalgia. Esa será la sensación este domingo en el Gillette Stadium. Tom Brady regresa a Foxborough por primera vez como comentarista, en el partido donde los New England Patriots recibirán a los Green Bay Packers en ‘America's Game of the Week’ de FOX.

Y aunque el domingo servirá para revivir dos décadas de gratos recuerdos para los aficionados de los Patriots, ya estamos haciendo un viaje al pasado para recordar la etapa más dominante que un jugador haya tenido con cualquier equipo en la historia de la NFL.

FOX estrenó un avance que destaca las 20 temporadas de Brady con los Patriots, desde el partido en el que debutó como titular en 2001 hasta la conquista de su sexto y último título de Super Bowl con New England al término de la temporada 2018.

El domingo también marcará la entronización de Rob Gronkowski al Salón de la Fama de los Patriots. Brady y Gronkowski compartieron vestidor durante nueve temporadas en New England, lapso en el que ganaron tres Super Bowls y formaron una de las duplas pasador-receptor más emblemáticas en la historia del futbol americano.

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Los 90 pases de anotación en temporada regular de Brady hacia Gronkowski en sus carreras (incluyendo sus conexiones durante sus dos campañas con los Tampa Bay Buccaneers) representan la segunda mayor cantidad para una dupla pasador-receptor en la historia de la NFL.

Ahora, Brady vuelve al Gillette Stadium para narrar las acciones de un duelo entre dos de los mejores quarterbacks de la actualidad. El pasador de los Packers, Jordan Love, comanda la liga en yardas por pase (2,246), mientras que Drake Maye está teniendo otro gran año (18 touchdowns totales) tras quedar en segundo lugar de las votaciones al Jugador Más Valioso luego de conducir a los Patriots al Super Bowl la temporada pasada.