Jordan Love fue una vez más, el alma de los Packers

Hiram Marín

Jordan Love firmó una actuación sumamente sólida en la victoria de Green Bay 27-19 sobre los Panthers de Carolina. El quarterback de los Packerssupo manejar los tiempos del encuentro con inteligencia y templanza. Su lectura de la defensa rival fue clave para mantener el control ofensivo durante todo el partido.

A lo largo del juego, completó 30 de sus 41 lanzamientos para acumular 288 yardas aéreas. Su precisión le permitió mover las cadenas de manera constante y evitar errores costosos. El ataque encontró ritmo gracias a su efectividad para encontrar espacios.

Los Packers se conectaron y ganaron de manera contundente Jordan Love brilló, Green Bay no tuvo problemas y venció en casa a los Carolina Panthers

Para redondear su partido, el pasador aportó tres pases de anotación que terminaron por asegurar el triunfo. Su trabajo en los momentos determinantes marcó la diferencia en el marcador. Fue una exhibición muy seria y efectiva que cumplió con creces.