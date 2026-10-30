Hiram Marín
Los Packers se conectaron y ganaron de manera contundente
Jordan Love brilló, Green Bay no tuvo problemas y venció en casa a los Carolina Panthers
El Lambeau Field fue testigo de una sólida victoria de los Green Bay Packers por marcador de 27-19 sobre los Carolina Panthers en el juego de jueves por la noche que arrancó las acciones de la Semana 8 de la NFL.
Jordan Love comandó la ofensiva local con una actuación destacada al completar 30 de 41 pases para 288 yardas, con 3 anotaciones y 1 intercepción. Por su parte, el corredor Josh Jacobs se hizo presente tanto por tierra como por aire, sumando una anotación terrestre y atrapando un envío de anotación, mientras que Matthew Golden y Tucker Kraft aportaron los otros touchdowns aéreos de la noche.
A pesar de los esfuerzos de Bryce Young —quien terminó con 23 de 41 pases para 209 yardas, 1 touchdown y 1 intercepción— y del ataque terrestre encabezado por Chuba Hubbard (22 acarreos para 81 yardas y una anotación), los Panthers batallaron con la presión defensiva de Green Bay.
Carolina intentó reaccionar en el último periodo con un pase de anotación de Bryce Young hacia Jalen Coker en cuarta oportunidad, pero la defensiva local frenó los intentos definitivos para amarrar el triunfo en casa.
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