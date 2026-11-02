Alarmas encendidas en Baltimore: Lamar Jackson será operado

Hiram Marín

Por si hicieran falta malas noticias en Baltimore, este lunes se informó que el quarterback de los Ravens, Lamar Jackson, será operado del pulgar derecho debido a la lesión que sufrió justo en la primera jugada del partido ante los Buffalo Bills.

Fue el coach Jesse Minter quien dio a conocer la noticia y por lo que dejó ver, la operación llevaría a Jackson a ser integrado en la lista de reservas lesionados y por ende, estaría a la puerta de que su lesión no lo deje terminar la temporada.

Increíble: Lamar Jackson volvió a lesionarse... en la primera jugada El quarterback de los Ravens se lastimó el pulgar derecho y abandonó el partido ante Bills

Jackson ya había sido marginado de tres juegos previos con los Ravens debido a una lesión de tobillo, lamentablemente el domingo su mano chocó contra un defensivo de los Bills luego de un intento de pase hacia Zay Flowers.

La situación en los Ravens es apremiante, pues también se lastimó el quarterback suplente Tyler Huntley.

Ravens HC says Lamar Jackson to undergo surgery on thumb and will be placed on IR. pic.twitter.com/kGrVOV2AQW — NFL (@NFL) November 1, 2026

Después de una resonancia magnética se determino que Huntley sufrió un esguince en el dedo gordo de uno de sus pies.

De esta forma, todo apunta a que sea el novato Joe Fagnano quien comience como titular en el juego de ese jueves ante los Jacksonville Jaguars.