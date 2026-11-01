Increíble: Lamar Jackson volvió a lesionarse... en la primera jugada

Hiram Marín

Lamar Jackson experimento lo que significa “tener al santo de espaldas”. En su primera jugada después de regresar de una lesión que lo marginó durante 3 semanas, el dedo pulgar derecho de Jackson chocó con un contrario y tuvieron que entrar las asistencias médicas.

Ni Jackson ni los aficionados de los Baltimore Ravens podían creerlo. Fueron tres partidos de espera y lamentablemente para todos, Jackson fue al vestidor para ser atendido y aunque no se dijo al inicio, todos sabían lo inminente: no regresaría al encuentro.

Right thumb injury for Lamar Jackson



"They first went toward the blue tent, then it was immediately into the tunnel" - @EvanWashburn pic.twitter.com/O7NboVCTJo — NFL on CBS ? (@NFLonCBS) November 1, 2026

En su lugar entró Tyler Huntley, quien ya había estado presente en los controles durante los últimos tres encuentros, pero por si algo malo faltara, también salió lesionado por un golpe en el pie, por lo que tuvo que entrar el quarterback de emergencia, el novato Joe Fagnano.

En la segunda mitad, Lamar Jackson regresó al campo, pero para estar en la banca, ya sin utilería y con la mano derecha entablillada, por lo que habrá que esperar el informe médico para conocer cuánto tiempo permanecerá fuera de los emparrillados.