Por fin: Lamar Jackson jugará contra los Buffalo Bills

Hiram Marín

El suplicio sin Lamar Jackson en los Ravens finalmente ha terminado. El entrenador en jefe Jesse Minter confirmó este viernes que su quarterback estelar tomará la titularidad para el enfrentamiento del domingo ante los Buffalo Bills, tras someterse a rehabilitación por un esguince en el tobillo izquierdo que lo alejó de los emparrillados durante los últimos tres encuentros de la temporada regular.

Jackson completó sin contratiempos las sesiones de entrenamiento a lo largo de toda la semana, situación que dio luz verde al cuerpo médico para descartarlo de la lista de lesionados.

Ravens coach Jesse Minter says QB Lamar Jackson (ankle) will play this week vs. Bills. pic.twitter.com/ACsVu0Hbx6 — NFL (@NFL) October 30, 2026

El propio pasador declaró a los medios que, aunque todavía presenta ciertas molestias en la zona afectada, la tolerancia al dolor es manejable y se siente con la movilidad suficiente como para saltar al terreno de juego.

Durante la ausencia de su capitán ofensivo, el conjunto de Baltimore tuvo que recurrir al suplente Tyler Huntley, registrando un marca de 1 victoria por 2 derrotas que mermó su paso en la división.

"We do think we'll have Lamar this week." pic.twitter.com/ciDYR3PcOg — Baltimore Ravens (@Ravens) October 30, 2026

La recuperación de Jackson inyecta un impulso renovado en el esquema táctico y en la motivación del vestidor, que urgía por recuperar a la pieza angular de su ataque en esta etapa decisiva del calendario.

El duelo que marcará la reaparición del MVP promete ser una prueba de fuego de alto calibre. Los Ravens viajarán a Highmark Stadium para medir fuerzas con unos Bills que vienen de su semana de descanso, encuentro en el que Baltimore buscará equilibrar la balanza en la Conferencia Americana de la mano de su comandante titular