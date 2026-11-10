Semana 10 de la NFL 2026: partidos, horarios y dónde ver

Redacción FOX Deportes

La Semana 10 de la NFL tendrá 14 partidos del 12 al 16 de noviembre. San Francisco 49ers visitará a Dallas Cowboys en uno de los duelos destacados, mientras que New England Patriots y Detroit Lions disputarán en Múnich el último juego europeo de la temporada. Ambos encuentros tendrán transmisión por FOX.

¿Cuándo es la Semana 10 de la temporada 2026 de la NFL?

La Semana 10 de la NFL 2026 se disputará del jueves 12 al lunes 16 de noviembre.

La jornada comenzará el jueves con Washington Commanders vs. New York Giants en el Thursday Night Football.

El domingo se disputarán 12 partidos, entre los que destacan New England Patriots vs. Detroit Lions en Múnich, San Francisco 49ers vs. Dallas Cowboys y Pittsburgh Steelers vs. Cincinnati Bengals.

La Semana 10 cerrará el lunes con Los Angeles Chargers vs. Baltimore Ravens.

Chicago Bears, Denver Broncos, Philadelphia Eagles y Tampa Bay Buccaneers tendrán su semana de descanso.

Reuters

¿Cuándo es San Francisco 49ers vs. Dallas Cowboys?

San Francisco 49ers visitará a Dallas Cowboys el domingo 15 de noviembre de 2026 en el AT&T Stadium.

El partido comenzará a las 4:25 p.m. ET / 1:25 p.m. PT.

¿Dónde ver San Francisco 49ers vs. Dallas Cowboys?

El partido entre San Francisco 49ers y Dallas Cowboys podrá verse en vivo por FOX y FOX One, según disponibilidad regional.

San Francisco llega con marca de 7-1 después de vencer 38-17 a Las Vegas Raiders en la Semana 9. Los 49ers lideran la NFC Oeste y han anotado 31 touchdowns esta temporada.

Dallas tiene marca de 4-5 tras vencer 27-23 a Indianapolis Colts. Los Cowboys volverán al AT&T Stadium tras disputar tres de sus últimos cuatro partidos fuera de casa.

Reuters

¿Qué jugadores seguir en San Francisco 49ers vs. Dallas Cowboys?

Brock Purdy encabeza la ofensiva de San Francisco 49ers. El quarterback suma 1,980 yardas por pase, 17 touchdowns y cinco intercepciones en la temporada.

Christian McCaffrey es una de las principales armas ofensivas de San Francisco. El corredor acumula 457 yardas y nueve touchdowns por tierra, además de su participación constante en el ataque aéreo.

George Kittle lidera a los 49ers con 483 yardas recibidas y cinco touchdowns.

Reuters

Dak Prescott encabeza la ofensiva de Dallas Cowboys. El quarterback suma 2,381 yardas por pase, 16 touchdowns y cinco intercepciones en nueve partidos.

Javonte Williams lidera el ataque terrestre de Dallas con 629 yardas y nueve touchdowns.

CeeDee Lamb es el principal objetivo de Prescott. El receptor acumula 904 yardas y siete touchdowns en la temporada.

¿Cuándo es New England Patriots vs. Detroit Lions en Múnich?

New England Patriots enfrentará a Detroit Lions el domingo 15 de noviembre de 2026 en el FC Bayern Munich Stadium de Múnich, Alemania.

El partido comenzará a las 9:30 a.m. ET / 6:30 a.m. PT y será el último encuentro de la temporada 2026 de la NFL en Europa.

Reuters

¿Dónde ver New England Patriots vs. Detroit Lions?

El partido entre New England Patriots y Detroit Lions podrá verse en vivo por FOX y FOX One.

Detroit llega con marca de 6-2 y cuatro victorias consecutivas tras vencer 19-9 a Miami Dolphins en la Semana 9.

New England tiene marca de 5-4 y buscará recuperarse tras perder 45-27 ante Green Bay Packers.

Jared Goff lidera la ofensiva de los Lions con 2,134 yardas por pase, 15 touchdowns y apenas dos intercepciones, mientras que Jahmyr Gibbs suma 847 yardas y nueve anotaciones por tierra.

Por New England, Drake Maye acumula 2,282 yardas por pase y 18 touchdowns. DeMario Douglas lidera al equipo con 434 yardas recibidas y cuatro anotaciones.