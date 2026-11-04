¿Ahora sí?, Bill Belichick de nuevo en la lista de candidatos para el Salón de la Fama

Hiram Marín

Bill Belichick encabeza nuevamente la lista de finalistas en la categoría de entrenadores para ingresar al Salón de la Fama de la NFL en la Generación 2027.

El legendario ex head coach de los New England Patriots busca un lugar en Canton tras su trayectoria histórica de seis anillos de Super Bowl.

Coach Belichick has been named a Coach nominee for the @ProFootballHOF Class of 2027 ?



→ https://t.co/p6DAFNvslE pic.twitter.com/dbJJaSO2Zk — New England Patriots (@Patriots) November 5, 2026

Junto a Belichick, el subcomité seleccionó a otros cuatro destacados entrenadores que también compiten por la codiciada inmortalidad este año: Tom Coughlin, Mike Holmgren, Dan Reeves y Mike Shanahan. Todos ellos cuentan con múltiples apariciones y campeonatos en la NFL.

La inclusión de Belichick generó gran expectativa debido a la enorme polémica desatada el año pasado, cuando sorpresivamente no alcanzó los votos necesarios en su primer año de elegibilidad. Dicha omisión provocó duras críticas públicas por parte de figuras y analistas, quienes cuestionaron la decisión del panel de votantes.