Los Rams perderán a Puka Nacua por lo menos un mes

Hiram Marín

El receptor estrella de Los Angeles Rams, Puka Nacua, sufrió una dura lesión durante la reciente victoria del equipo californiano frente a los Washington Commanders.

Los exámenes médicos revelaron que el jugador padece un esguince en los ligamentos colateral medial (MCL) y cruzado posterior (PCL) de la rodilla, además de una lesión en el dedo gordo del pie conocida como turf toe.

Rams WR Puka Nacua suffered MCL/PCL sprain, turf toe, likely to be placed on injured reserve. pic.twitter.com/aPJBUYwH95 — NFL (@NFL) November 9, 2026

Debido a la gravedad de estas lesiones en la rodilla y el pie, el entrenador en jefe Sean McVay indicó que el atleta será colocado en la lista de reservas por lesión.

Con este diagnóstico, se espera que el receptor abierto permanezca fuera de los emparrillados por un tiempo estimado de al menos un mes, lo que lo llevará a perderse varias semanas clave de la temporada.