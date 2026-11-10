Hiram Marín
Brandon Aiyuk fue reincorporado a los 49ers, pero no entra en planes
El jugador tendrá que arreglar su situación contractual con San Francisco y buscar equipo
La NFL oficializó la reincorporación del receptor abierto Brandon Aiyuk a los San Francisco 49ers tras su proceso de recuperación y solicitud formal. El jugador se reportó a las instalaciones del equipo para someterse a los exámenes físicos obligatorios y buscar una resolución contractual.
A pesar del movimiento administrativo en la liga, la directiva y el staff de coacheo del conjunto californiano no cuentan con él de forma prioritaria en sus planes deportivos actuales. La gerencia y el entrenador en jefe han mantenido distancia sobre su continuidad a largo plazo dentro de la institución.
La situación se complica debido a que la liga notificó a Aiyuk sobre una disputa financiera en la que se le reclama la devolución de aproximadamente 13 millones de dólares en bonos. Ambas partes analizan los pasos a seguir mientras el receptor busca estabilizar su estatus contractual.
Ante este escenario, las probables opciones para el jugador incluyen negociar un traspaso a otra franquicia interesada en sus servicios, acordar una rescisión de contrato con el equipo o buscar una vía de conciliación salarial para redefinir su rol en la liga.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT