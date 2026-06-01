Brandon Aiyuk le declaró la guerra a los 49ers

Hiram Marín

Brandon Aiyuk volvió a colocarse en el centro de la conversación de la NFL tras publicar una serie de mensajes en redes sociales, a todas luces dirigidos a los San Francisco 49ers.

El receptor abierto, quien continúa su recuperación de la grave lesión de rodilla que sufrió la temporada pasada, dejó ver su frustración por la situación que vive con la franquicia y por la incertidumbre que rodea su futuro.

En uno de los videos que más repercusión generó, Aiyuk aseguró que los 49ers tienen miedo de dejarlo marchar porque podría triunfar con otro equipo. El jugador también publicó insultos dirigidos hacia la franquicia y acusó a la organización de evitar resolver el conflicto que existe entre ambas partes.

El origen de la tensión se remonta a los meses posteriores a su lesión. Aunque el receptor firmó una importante extensión de contrato en 2024, posteriormente surgieron diferencias relacionadas con su proceso de rehabilitación y con aspectos económicos de su acuerdo, situación que deterioró aún más la relación entre el jugador y el club.

Los 49ers anularon el contrato de Brandon Aiyuk Aunque estaba lesionado, el receptor tenía que acudir a actividades del equipo

Las publicaciones del receptor, una de ellas en la que aparece con una gorra de los Washington Commanders. alimentaron una nueva ola de rumores sobre una posible salida de San Francisco. Algunos de sus mensajes fueron interpretados como señales de interés hacia otra franquicia, mientras los 49ers continúan sin tomar una decisión definitiva respecto a uno de los jugadores más talentosos de su roster.