Los Lions vencieron a los Vikings y ya no hay invictos

Redacción FOX Deportes

El Ford Field presenció el final de la racha invicta de los Minnesota Vikings, que cayeron 19-15 ante los Detroit Lions en un disputado choque divisional.

El resultado sepultó el paso perfecto del cuadro de Minnesota y dejó a la NFL sin equipos invictos al cierre de la Semana 8.

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Jahmyr Gibbs se convirtió en el gran dolor de cabeza para la defensiva visitante al acumular 153 yardas por tierra en 23 acarreos y firmar un touchdown determinante.

A pesar de los constantes embates terrestres de Detroit, el conjunto de Minnesota logró mantenerse a flote y dar batalla durante prácticamente todo el trámite del encuentro.

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La voltereta definitiva llegó en el último cuarto, tras una serie bien construida por Jared Goff, quien conectó un envío de anotación de 7 yardas con Jameson Williams a 4:35 del final. Esa jugada sepultó la ventaja que los Vikings habían recuperado minutos antes con un pase de touchdown de Kyler Murray hacia el ala cerrada T.J. Hockenson.

En los minutos finales, la defensiva de los Lions contuvo los desesperados intentos de remontada para amarrar la victoria ante su público. De esta forma, Minnesota sufrió su primer descalabro de la temporada regular, mientras que Detroit concretó un golpe de autoridad directo en la lucha por la cima del Norte de la NFC.