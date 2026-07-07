Ya van 11 técnicos que dejan el cargo tras el Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

Con Javier Aguirre y el Roberto Martínez, ya van 11 técnicos que dejan el cargo tras en la Copa del Mundo 2026.

"Me llevo conmigo un legado increíble. Lo intentamos todo durante tres años y medio. Es el fin de un ciclo y es legítimo que el presidente Pedro Proença, pueda elegir otro, le agradezco porque me dieron todas las condiciones", indicó el entrenador de Portugal en la conferencia de prensa posterior a la eliminación contra España, su país natal.

La relación de entrenadores 'caídos' la abrió el francotunecino Sabri Lamouchi, relegado del cargo nada más comenzar el Mundial, después de perder por 5-1 contra Suecia el 15 de junio.

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El checo Miroslav Koubek, el escocés Steve Clarke, el surcoreano Hong Myung-bo y el argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, renunciaron después de que sus selecciones no pasasen de la fase de grupos.

El argentino Sebastián Beccacece, técnico de Ecuador; el neerlandés Ronald Koeman, el alemán Julian Nagelsmann y el portugués Carlos Queiroz (Ghana) lo hicieron por no superar los dieciseisavos de final.

Y el mexicano Javier Aguirre y Roberto Martínez, de Portugal, tras los octavos.

Los 11 técnicos caídos tras los octavos de final:

Sabri Lamouchi (Túnez) Steve Clarke (Escocia) Miroslav Koubek (República Checa) Hong Myung-bo (Corea del Sur) Marcelo Bielsa (Uruguay) Sebastián Beccacece (Ecuador) Ronald Koeman (Países Bajos) Julian Nagelsmann (Alemania) Javier Aguirre (México) Carlos Queiroz (Ghana) Roberto Martínez (Portugal)