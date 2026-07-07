Redacción FOX Deportes
Ya van 11 técnicos que dejan el cargo tras el Mundial 2026
Con Javier Aguirre y Roberto Martínez, más eras han llegado a su fin
Con Javier Aguirre y el Roberto Martínez, ya van 11 técnicos que dejan el cargo tras en la Copa del Mundo 2026.
"Me llevo conmigo un legado increíble. Lo intentamos todo durante tres años y medio. Es el fin de un ciclo y es legítimo que el presidente Pedro Proença, pueda elegir otro, le agradezco porque me dieron todas las condiciones", indicó el entrenador de Portugal en la conferencia de prensa posterior a la eliminación contra España, su país natal.
La relación de entrenadores 'caídos' la abrió el francotunecino Sabri Lamouchi, relegado del cargo nada más comenzar el Mundial, después de perder por 5-1 contra Suecia el 15 de junio.
El checo Miroslav Koubek, el escocés Steve Clarke, el surcoreano Hong Myung-bo y el argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, renunciaron después de que sus selecciones no pasasen de la fase de grupos.
El argentino Sebastián Beccacece, técnico de Ecuador; el neerlandés Ronald Koeman, el alemán Julian Nagelsmann y el portugués Carlos Queiroz (Ghana) lo hicieron por no superar los dieciseisavos de final.
Y el mexicano Javier Aguirre y Roberto Martínez, de Portugal, tras los octavos.
Los 11 técnicos caídos tras los octavos de final:
- Sabri Lamouchi (Túnez)
- Steve Clarke (Escocia)
- Miroslav Koubek (República Checa)
- Hong Myung-bo (Corea del Sur)
- Marcelo Bielsa (Uruguay)
- Sebastián Beccacece (Ecuador)
- Ronald Koeman (Países Bajos)
- Julian Nagelsmann (Alemania)
- Javier Aguirre (México)
- Carlos Queiroz (Ghana)
- Roberto Martínez (Portugal)
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