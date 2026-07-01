Confirmado, Enner Valencia y Sebastián Beccacece se van de Ecuador

Enrique Gómez

La derrota contra la Selección Mexicana marcará un antes y un después para la Selección de Ecuador.

Enner Valencia y el técnico de Sebastián Beccacece pusieron fin a su etapa con el equipo nacional.

Tras la eliminación en los 16vos de final de la Copa del Mundo, el entrenador argentino confirmó que dará un paso al costado, pues no alcanzó el reto que se planteó, por lo que espera que su sucesor pueda llevar al equipo a nuevos límites y aprovechar el trabajo realizado en estos dos años al frente.

“No pudimos cumplir con la hazaña que prometimos, que era la de hacer nuestro mejor Mundial, y, por eso, obviamente, por la responsabilidad que conllevo, mi contrato finalizaba una vez que terminaba el Mundial, y el Mundial terminó para Ecuador”, comentó el entrenador luego del 2-0 en contra.

Beccacece lamentó la tristeza generada para “el pueblo ecuatoriano”, pues “se había despertado una gran ilusión y expectativa por lo hecho a lo largo de este tiempo que llevamos juntos”.

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Enner Valencia puso fin a 14 años de carrera con Ecuador

El delantero del Pachuca, equipo del futbol mexicano, confirmó que el partido ante México fue el último de su carrera portando la camiseta ecuatoriana, misma con la que anotó 49 goles en 109 partidos.

“Este fue mi último partido con la selección. Me despedí de todos (jugadores y cuerpo técnico) en un día muy triste. No quería que mi despedida de la selección hubiese sido así”, comentó Valencia al salir del vestidor en el Estadio Ciudad de México, recinto donde Ecuador jugó su cuarto y último partido en el Mundial 2026.

Valencia se retira en blanco de la Copa de la Copa del Mundo, pero deja un legado de seis anotaciones en 10 partidos mundialistas, tres en Brasil 2014 y la otra mitad en Catar 2022.

Con un nuevo entrenador y ya sin su máximo goleador histórico, Ecuador tendrá que continuar su camino hacia mejores historias deportivas; por lo pronto el siguiente gran torneo en la Copa América 2028.