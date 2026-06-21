Enner Valencia lo falló todo contra Curazao, pero quizá ante Alemania sea diferente

Redacción FOX Deportes

Si Ecuador perdió con Costa de Marfil y no pudo hacerle gol a Curazao, ¿cómo le irá contra una Alemania que remontó al equipo africano y destrozó al conjunto caribeño?

El equipo sudamericano debe vencer a Alemania para evitar la eliminación en la Copa del Mundo. O sea, no pudo contra uno de los equipos más débiles del torneo, pero ahora debe derrotar a una eminencia. Pareciera que todo está perdido, pero después de dar una sorpresa negativa al igualar con Curazao, tal vez la próxima semana pueda romper las quinielas en su favor contra un equipo ya clasificado.

Punto histórico para Curazao y un empate vergonzoso para Ecuador El guardameta curazoleño Eloy Room impidió el triunfo sudamericano

“De seis sacar un punto, se complica. Tenemos un partido más, lo prepararemos y lucharemos hasta el final”, comentó Enner Valencia, delantero estelar de Ecuador y uno de los jugadores que más oportunidades falló frente al arco de Curazao, que festejó el conseguir su primer punto en un Mundial.

“El estadio estaba lleno y no pudimos darle una alegría a la gente, pero tenemos un partido más y vamos a luchar para intentar conseguir los tres puntos”, dijo el jugador del Pachuca (Liga MX) tras el partido.

El panorama se ha complicado mucho para Ecuador, pero nada que una victoria contra Alemania no componga.