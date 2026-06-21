Publicación: domingo 21 de junio de 2026

Redacción FOX Deportes

Enner Valencia lo falló todo contra Curazao, pero quizá ante Alemania sea diferente

"De seis sacar un punto, se complica", admitió el delantero de Ecuador

Si Ecuador perdió con Costa de Marfil y no pudo hacerle gol a Curazao, ¿cómo le irá contra una Alemania que remontó al equipo africano y destrozó al conjunto caribeño?

El equipo sudamericano debe vencer a Alemania para evitar la eliminación en la Copa del Mundo. O sea, no pudo contra uno de los equipos más débiles del torneo, pero ahora debe derrotar a una eminencia. Pareciera que todo está perdido, pero después de dar una sorpresa negativa al igualar con Curazao, tal vez la próxima semana pueda romper las quinielas en su favor contra un equipo ya clasificado.

Punto histórico para Curazao y un empate vergonzoso para Ecuador

Punto histórico para Curazao y un empate vergonzoso para Ecuador

El guardameta curazoleño Eloy Room impidió el triunfo sudamericano

“De seis sacar un punto, se complica. Tenemos un partido más, lo prepararemos y lucharemos hasta el final”, comentó Enner Valencia, delantero estelar de Ecuador y uno de los jugadores que más oportunidades falló frente al arco de Curazao, que festejó el conseguir su primer punto en un Mundial.

“El estadio estaba lleno y no pudimos darle una alegría a la gente, pero tenemos un partido más y vamos a luchar para intentar conseguir los tres puntos”, dijo el jugador del Pachuca (Liga MX) tras el partido.

El panorama se ha complicado mucho para Ecuador, pero nada que una victoria contra Alemania no componga.

La noche de Eloy Room: El portero de Curazao frenó a Ecuador

El portero curazoleño fue la gran figura del partido al mantener el cero en su arco frente a los constantes ataques de Ecuador.
Eloy Room evitó el gol ecuatoriano con una triple atajada consecutiva en la jugada más clara de peligro dentro del área.
Mostró solidez en el juego aéreo al cortar con autoridad los centros que la ofensiva tricolor mandó de manera constante.
Mostró solidez en el juego aéreo al cortar con autoridad los centros que la ofensiva tricolor mandó de manera constante.
Ganó los duelos individuales contra Enner Valencia, saliendo a achicar rápido para bloquear los remates del delantero.
Su desempeño bajo los tres postes ordenó a una línea defensiva caribeña que por momentos se vio superada en velocidad.
Desesperó a los delanteros sudamericanos, quienes terminaron mandando servicios al área con más ansiedad que orden táctico.
Desvió a mano cambiada dos disparos con etiqueta de gol que iban directo a los ángulos de su portería.
Fue el argumento principal para que la Selección de Curazao consiguiera el primer punto de su historia en una Copa del Mundo.

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