México aplicó la regla Prestianni y expulsó a Piero Hincapié

Enrique Gómez

Tal vez no le dijo un insulto racista a Santiago Giménez, pero la regla es clara: jugador que sea sorprendido cubriéndose la boca para decirle algo a un rival, se irá expulsado.

México aplicó la regla Prestianni, cuyo insulto a Vinícius en La Liga de España provocó el nacimiento de esta marcación.

El delantero del Milan no ha tenido muchos minutos en este certamen, pero provocó la última jugada destacada en el partido por los 16vos de final contra Ecuador, pues Piero Hincapié se cubrió la boca para decirle algo (seguramente poco agradable) a Santiago Giménez, con quien había forcejeado instantes antes.

DECISION IS RED CARD 🟥



Piero Hincapié is shown a red after covering his mouth pic.twitter.com/XlKzcTIjbJ — FOX Sports (@FOXSports) July 1, 2026

El atacante de 25 años denunció esta acción ante el árbitro Slavko Vincic (quien después de visitar el VAR y comprobar que el defesa del Arsenal sí se cubrió la boca para decirle algo en el oído al jugador mexicano) mostró la tarjeta roja al 90’+5, ya que el partido estaba sentenciado con el 2-0 lapidario.

Tercer jugador que se va expulsado en esta Copa del Mundo al enfrentar a México, pues cabe recordar que ante Sudáfrica se develaron dos cartones carmesís para Sphephelo Sithole y Temba Zwane.

El Tri ha hecho de todo en esta Copa del Mundo, excepto recibir gol en cuatro partidos y darle minutos a Carlos Acevedo.