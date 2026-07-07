"El partido estuvo amañado, el mundo lo vio": Egipto denuncia ayudas para Argentina

Enrique Gómez

Públicamente, ante los micrófonos de FIFA y en el máximo torneo de futbol a nivel mundial, el entrenador de Egipto denunció que el partido por los octavos de final del Mundial estuvo amañado.

Hossam Hassan, director técnico de la Selección Egipcia, lamentó la eliminación de su selección, que a 15 minutos del final ostentaba una ventaja de dos goles sobre Argentina, equipo que terminó ganando 3-2. Pero, sobre todo, se quejó de una supuesta conspiración para favorecer a Lionel Messi y compañía, razón por la cual varias decisiones del silbante François Letexier habrían ayudado a la ‘Albiceleste’.

“Diré lo que pienso sin importar las consecuencias, este fue claramente un partido amañado y todo el mundo lo vio. Y quiero decir una cosa más, si quieren tanto que Argentina gane, ¿por qué llaman a todos a venir y participar”, dijo el técnico al final del partido en el estadio Atlanta, donde su equipo fue remontado con goles al 79’, 83’ y 90’+3; es decir, recibió tres tantos en menos de 15 minutos.

Mostafa Ziko tras la derrota de Egipto: "El torneo estuvo amañado" La 'Albiceleste' remontó el marcador en los últimos 13 minutos del partido.

La gran protesta está en dos supuestos penales que no se marcaron a su favor en el tiempo de compensación

“Ni siquiera hubo revisión del VAR; todos vimos cómo le tiraban de la camiseta, pero no se revisó la jugada para anular el gol. Nos merecíamos esta victoria. El impacto de este resultado va mucho más allá de la derrota en sí, porque no hemos visto ni respeto ni Juego Limpio”, dijo el estratega ya en la conferencia de prensa.

Hossam Hassan y algunos jugadores de la Selección Egipcia levantaron la voz para denunciar amaño en favor de Argentina, que al margen de las sospechas, firmó una remontada histórica en los Mundiales.