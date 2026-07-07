Egipto se queja del arbitraje; dos jugadas, en el ojo de la polémica

Héctor Cantú

La Selección de Egipto ha quedado eliminada del Mundial 2026 a pesar de que estuvo durante varios minutos, la victoria sobre Argentina en sus manos.

En 20 minutos, Argentina vino de atrás y no solo empató el partido, también le dio la vuelta para sellar su pase a los cuartos de final en el tiempo regular.

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Egipto, además de haber perdido el control de la pelota y del partido en cuanto Argentina marcó el segundo gol, también sufrió de dos jugadas polémicas que, para ellos, debieron ser sancionadas de otra manera.

La primera surgió previo al segundo gol de Egipto. Los Faraones habían construido una jugada excelsa por el costado derecho que terminó en el fondo de las redes. Sin embargo, la anotación fue borrada con ayuda del VAR, por la existencia de un fuera de lugar milimétrico, según las imágenes difundidas por la FIFA.

La segunda jugada que Egipto reclamó airadamente fue, justo en la jugada previa al contragolpe argentino que terminó con el gol de Enzo Fernández.

Argentina's manager Lionel Scaloni couldn't continue with his interview after being overcome with emotions 🇦🇷 pic.twitter.com/moaixuerPZ — FOX Sports (@FOXSports) July 7, 2026

Instantes antes, un pisotón sobre el pie de apoyo de Mohamed Salah dentro del área no fue sancionado. Tampoco asistió el VAR para otorgar la pena máxima al equipo rojo.

El árbitro central francés, François Letexier, ha quedado en el ojo del huracán por sus dos decisiones polémica en el regreso de Messi y compañía que les dio el pase a los cuartos de final.