Egipto sobrevivió al drama y devoró a Australia en penales

Hiram Marín

El drama y la gloria se citaron en Dallas, donde Egipto selló su boleto a los octavos de final por primera vez en su historia mundialista, luego de empatar 1-1 y posteriormente coronar el triunfo 4-2 en una tanda de penales agónica.

Los 'Faraones' golpearon primero gracias a la astucia de Emam Ashour, quien encendió la ilusión africana con un gol tempranero. Sin embargo, la fortuna le dio la espalda a los egipcios cuando un doloroso autogol de Mohamed Hany devolvió la vida a una combativa Australia.

Egypt wins on penalties and goes through to the Round of 16! 👏#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026

En el segundo tiempo, el peso de la historia recayó sobre los botines de un incansable Mohamed Salah. El astro egipcio rozó la gloria con constantes llegadas que congelaron el aliento de la defensiva australiana y se quedó a centímetros de romper el empate.

Al borde del abismo, el banquillo australiano quemó su última nave con una apuesta desesperada: retirar al arquero Patrick Beach para dar entrada al veterano Mathew Ryan, pero de nada sirvió.

🇪🇬 Egypt have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026

La tanda de penales fue emocionante. Mientras Jackson Irvine y Awer Mabil acertaron por Australia, los implacables cobros de Salah y Hossam Abdelmaguid desataron el delirio. Los disparos errados de Souttar y Herrington sepultaron el destino oceánico, lo que le dio a todo Egipto una clasificación épica.