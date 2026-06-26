¡Dramático!,el VAR salva a Egipto ante Irán y le da un pase de leyenda

Hiram Marín

El ruidoso Seattle Stadium fue testigo de una batalla épica y sumamente emotiva en el cierre del Grupo G. Egipto e Irán vaciaron sus estrategias sobre la cancha y brindaron un intenso 1-1, conscientes de que los pasajes a los 16avos de final destaban en disputa.

Los 'Faraones' golpearon primero apenas al minuto 5 por conducto de Mahmoud Saber, lo que obligó a una violenta respuesta del conjunto de Irán. La insistencia tuvo su recompensa rápida en los botines de Ramin Rezaeian al minuto 14, tras una jugada previa en la que Taremi falló un penal.

Los goles tempraneros de Egipto e Irán aprietan aún más el grupo G

El drama absoluto se apoderó de la compensación cuando Irán logró mandar el balón a las redes, desatando una celebración que fue silenciada bruscamente.

El VAR intervino al minuto 90+5 para invalidar la anotación, ahogando el grito de triunfo asiático en una de las secuencias más dramáticas del torneo. La decisión arbitral congeló la celebración en un cierre de partido no apto para cardíacos.

First step DONE. The Pharaohs are through to the Round of 32. 🇪🇬🔥#egyptnt#FIFAWORLDCUP pic.twitter.com/BaWtYWjsgt — Egypt National Team (@EgyptNT_EN) June 27, 2026

Con el silbatazo final, Egipto amarró cinco puntos y firmó con letras de oro su primera clasificación histórica a la segunda ronda.

Por su parte, la escuadra de Irán se quedó estancada en la orilla del sector G con tres unidades en la bolsa. Ahora, el combinado asiático deberá esperar combinaciones ajenas para saber si accede como uno de los mejores tercero, aunque con tres puntos luce complicado.