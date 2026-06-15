Director técnico de Túnez, cesado en plena Copa del Mundo

Héctor Cantú

La Selección Nacional de Túnez ha tomado una decisión radical al anunciar la destitución de su técnico, Sabri Lamouchi, luego de su presentación en la Copa del Mundo

La decisión llega luego de la debacle del equipo tunecino que fue vapuleado 5-1 por Suecia en su primer partido de la fase de grupos.

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El equipo rojo no mostró argumentos en la cancha y desde la banca tampoco hubo movimientos que hicieran despertar a su equipo para evitar que la diferencia fuera tan apabullante.

Lamouchi se une a la extraña lista de técnicos que son removidos de su cargo en plena competencia y se convierte en el segundo en la historia de Túnez que se va dentro de la fase de grupos.

A Swedish masterclass tonight 🇸🇪 pic.twitter.com/WhF9M0w3AH — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 15, 2026

El Mundial donde más técnicos fueron cesados fue la edición de 1998, cuando fueron echados Carlos Alberto Parreira (Arabia Saudita), Bum Kun Chi (Corea del Sur).

Se espera que en las próximas horas se anuncie al técnico sustituto para los partidos restantes en la Copa del Mundo-