Javier Aguirre no quiere dirigir: "Rechacé una gran oferta de Arabia"

Enrique Gómez

Después de 30 años entrenando y otro Mundial insuficiente a cargo de la Selección Mexicana, Javier Aguirre podría poner fin a su carrera como entrenador, aunque todavía no está seguro de eso.

En una entrevista con N+, el ‘Vasco’ reconoció que declinó una invitación millonaria por parte del futbol de Arabia Saudita, lo que deja en claro que en este momento no tiene el mínimo interés de ser remunerado, que por ahora solo quiere disfrutar a su familia y que, aunque más adelante pueda cambiar de opinión, su proyecto es alejarse de los banquillos y quizá asumir un rol como director deportivo.

“Rechacé una oferta muy jugosa en el futbol de Arabia Saudita. En este momento no lo tengo claro, sé que quiero ir con Silvia (esposa) por ahí, llevar a mis nietas por ahí, y después veremos. Estoy tranquilo, no llevo prisa”, comentó el entrenador en una entrevista posterior a la participación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, donde el equipo quedó eliminado en los octavos de final.

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“Yo creo que es suficiente, ya 30 años entrenando, empecé en el 96 con el Atlante, y estamos en el 2026, tres mundiales… Da la sensación de que puedo tener el perfil de un hombre que te puede dar su punto de vista, que te puede organizar algo. Teniendo los conocimientos académicos para organizar algo, pero ahora mismo vamos a esperar, no tengo algo decidido”, compartió el director técnico de 67 años.

Aguirre nunca estuvo muy deseoso de dirigir a la Selección Mexicana por tercera ocasión, pero el entonces comisionado de la Federación Mexicana de Futbol lo convenció para que tomara el cargo en agosto de 2024. Javier se comprometió con la labor y hasta la disfrutó, sin embargo, la mayor parte de su carrera la ha hecho fuera de México, en varios clubes de España e incluso al mando de Japón y Egipto.

Tras la eliminación ante Inglaterra en la Ciudad de México, Aguirre aseguró que su etapa en el Tri (ahora sí) llegó a su fin, pero aún no decide si su carrera como entrenador también.