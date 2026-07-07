Publicación: martes 7 de julio de 2026

Enrique Gómez

Casi toda América está eliminada del Mundial 2026

Así se fueron 11 de las 12 selecciones del continente americano

El Mundial se juega en Norteamérica, pero de América ya solo queda Argentina…

Con la eliminación de Colombia ante Suiza, 11 de las 12 selecciones de este lado del mundo ya están fuera de competencia. Es decir, solamente la ‘Albiceleste’ tiene un lugar en la ronda de los ocho mejores.

Ante la FIFA, el continente americano se reparte en dos confederaciones, CONCACAF y CONMEBOL, siendo la segunda marcadamente más fuerte. Aun así, todos, excepto uno, se fueron eliminados de manera muy prematura. Potencias como Brasil o Colombia decepcionaron igual o más que los tres anfitriones (Canadá, Estados Unidos y México), que se fueron al unísono y recibiendo tres goles o más.

Las lápidas de las selecciones americanas en el Mundial 2026:

SELECCIÓN

INSTANCIA DE ELIMINACIÓN

VERDUGO

Colombia

8vos de final

Suiza

México

8vos de final

Inglaterra

Brasil

8vos de final

Noruega

Estados Unidos

8vos de final

Bélgica

Canadá

8vos de final

Marruecos

Paraguay

8vos de final

Francia

Ecuador

16vos de final

México

Uruguay

Fase de Grupos

España

Panamá

Fase de Grupos

Ghana/Croacia/Inglaterra

Haití

Fase de Grupos

Escocia/Brasil/Marruecos

Curazao

Fase de Grupos

Alemania/Costa de Marfil

Solo Argentina (CONMEBOL), campeón del mundo, se mantiene en competencia. De forma casi milagrosa si consideramos que a 15 minutos del final estaba perdiendo 2-0 y al final venció 3-2 a Egipto. Es decir, el continente estuvo a punto de sufrir una extinción total y de forma muy prematura.

De esta forma, CONCACAF se convierte en la tercera confederación que se queda sin representación en el Mundial que ella misma organizó, pues cabe recordar que Oceanía solo contaba con Nueva Zelanda (fase de grupos), mientras que Asia (AFC) solo tuvo a Japón y Australia en 16vos de final.

Lamentable actuación de los equipos americanos en la Copa del Mundo, pero al menos las penas en compañía son más llevaderas.

¿Merecían más? Los seleccionados mexicanos que menos jugaron

20. Orbelín Pineda, mediocampista → 29 minutos (2 partidos)
21. Luis Chávez, mediocampista → 24 minutos (1 partido)
22. Armando González, delantero → 14 minutos (1 partido)
23. Guillermo Ochoa, portero → 12 minutos (1 partido)
24. Alexis Vega, extremo → 11 minutos (1 partido)
25. César Huerta, extremo → 6 minutos (1 partido)
26. Carlos Acevedo, portero → 0 minutos (0 partidos)

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