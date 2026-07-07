Casi toda América está eliminada del Mundial 2026

Enrique Gómez

El Mundial se juega en Norteamérica, pero de América ya solo queda Argentina…

Con la eliminación de Colombia ante Suiza, 11 de las 12 selecciones de este lado del mundo ya están fuera de competencia. Es decir, solamente la ‘Albiceleste’ tiene un lugar en la ronda de los ocho mejores.

Ante la FIFA, el continente americano se reparte en dos confederaciones, CONCACAF y CONMEBOL, siendo la segunda marcadamente más fuerte. Aun así, todos, excepto uno, se fueron eliminados de manera muy prematura. Potencias como Brasil o Colombia decepcionaron igual o más que los tres anfitriones (Canadá, Estados Unidos y México), que se fueron al unísono y recibiendo tres goles o más.

Las lápidas de las selecciones americanas en el Mundial 2026:

SELECCIÓN INSTANCIA DE ELIMINACIÓN VERDUGO Colombia 8vos de final Suiza México 8vos de final Inglaterra Brasil 8vos de final Noruega Estados Unidos 8vos de final Bélgica Canadá 8vos de final Marruecos Paraguay 8vos de final Francia Ecuador 16vos de final México Uruguay Fase de Grupos España Panamá Fase de Grupos Ghana/Croacia/Inglaterra Haití Fase de Grupos Escocia/Brasil/Marruecos Curazao Fase de Grupos Alemania/Costa de Marfil

Solo Argentina (CONMEBOL), campeón del mundo, se mantiene en competencia. De forma casi milagrosa si consideramos que a 15 minutos del final estaba perdiendo 2-0 y al final venció 3-2 a Egipto. Es decir, el continente estuvo a punto de sufrir una extinción total y de forma muy prematura.

De esta forma, CONCACAF se convierte en la tercera confederación que se queda sin representación en el Mundial que ella misma organizó, pues cabe recordar que Oceanía solo contaba con Nueva Zelanda (fase de grupos), mientras que Asia (AFC) solo tuvo a Japón y Australia en 16vos de final.

Lamentable actuación de los equipos americanos en la Copa del Mundo, pero al menos las penas en compañía son más llevaderas.