Publicación: jueves 4 de junio de 2026

Enrique Gómez

Los grupos más caóticos e impredecibles del Mundial 2026

Se espera una 'batalla campal' en al menos 5 sectores de la Copa del Mundo

Hay grupos que lucen tan cerrados en la Copa del Mundo que se espera una ‘batalla campal’ hasta la última fecha. Más porque a partir de esta edición, algunos terceros lugares también pueden avanzar.

Casi todos los sectores del Mundial tienen un favorito claro e incluso, la mayoría, tienen bien presupuestados a sus dos primeros lugares y hasta al condenado para acabar de último, pero ¿cuáles son los grupos que parecen impredecibles incluso en el papel y conociendo las jerarquías?

Aquí los cinco cuadrantes más caóticos e impredecibles del Mundial 2026:

5. Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia

Sí, seguramente Portugal y Colombia avanzarán a la siguiente ronda e incluso habrá quienes los vean llegando lejos en el Mundial, pero, ¿quién terminará como líder? Mucho dependerá cómo quede su enfrentamiento directo (donde los europeos son favoritos en lo mínimo) y cuánto daño puedan hacerles a los otros equipos. Se espera un pulso muy cerrado y un grupo que se definirá por diferencia de goles.

¿Hay más selecciones rojas o azules en el Mundial 2026?

9. Negro (1): Nueva Zelanda
8. Blanquiazul (1): Argentina
7. Naranja (2): Países Bajos y Costa de Marfil
6. Verde (2): México y Arabia Saudita
5. Rojiblanco (3): Estados Unidos, Paraguay y Croacia
4. Amarillo (6): Brasil, Sudáfrica, Australia, Ecuador, Suecia y Colombia
3. Blanco (8): Alemania, Senegal, Ghana, Irak, Irán, Inglaterra, Jordania y Argelia
2. Azul (10): Escocia, Francia, Uzbekistán, Bosnia y Herzegovina, Haití, Curazao, Japón, Cabo Verde, Uruguay y RD Congo.
1. Rojo (15): Marruecos, España, Corea del Sur, Chequia, Canadá, Catar, Suiza, Turquía, Túnez, Bélgica, Egipto, Noruega, Austria, Panamá y Portugal

4. Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia

Se espera que México pueda aprovechar que jugará los tres partidos en casa y que enfrenta a selecciones clasificadas por debajo del top-20 para así adueñarse de su grupo, pero es difícil hacer más presupuestos, pues, por ejemplo, a nadie sorprendería que Corea del Sur venciera, empatara o perdiera contra Chequia; o bien, que Sudáfrica saque puntos ante alguno de ellos más adelante.

3. Grupo B: Canadá, Bosnia, Catar y Suiza

¿Alguien se sorprendería si Canadá clasifica primero o queda tercero de su grupo? No. Y esa es la razón por la que este sector es tan impredecible. Al haber dos equipos europeos, la cosa se hace más difícil y aunque Suiza es ampliamente favorito, seguramente Bosnia (que eliminó a Italia) dará pelea. Se espera que todos venzan a Catar, pero no se sabe cuánto pesará la localía del país norteamericano.

2. Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Es verdad que a Estados Unidos no le tocó enfrentar a ninguna potencia, pero sí se medirá contra selecciones históricamente aguerridas como son Paraguay y Turquía. El equipo estadunidense es el mejor rankeado (16°), pero Turquía es 22° y Australia también está en el top 30, por lo que se vislumbra un grupo extremadamente parejo y encaminado a meter a tres equipos a los 16vos de final.

1. Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez

Quizá el grupo de la muerte. Y es que, tiene todos los ingredientes para ser el sector más caótico del mundial: dos europeos, uno de ellos con una gran tradición futbolística, Japón, el que para muchos podría ser el ‘caballo negro’ por su gran estilo y futbol, además de Túnez, que suele dar sorpresas en los Mundiales. Aquí sí, imposible asegurar qué lugar ocupará cada equipo tras la primera fase.

A los 16vos de final avanzan los dos primeros lugares de cada grupo, además de los ocho mejores terceros lugares, o sea, la mayoría de los sectores tendrá tres clasificados.

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