Todos tranquilos, Rafael Márquez seguirá con la Selección Mexicana

Héctor Cantú

La tranquilidad debe imperar en el seno de la Selección Mexicana de cara al proyecto de continuidad que se trazó desde hace unos años.

El plan era, y es, hasta ahora, que Rafael Márquez se mantenga al frente del Tri una vez que culmine el Mundial 2026, donde Javier Aguirre será la máxima cabeza del equipo mexicano.

El último entrenamiento del Tri, bajo la mirada atenta de Rafa Márquez

Fue el propio Aguirre el que confirmó que Rafael Márquez está feliz dentro de la Selección y que, por contrato, no hay planes para cambiar la historia.

“Rafa tiene contrato, está feliz con la Selección. Está viendo qué sigue, armando su cuerpo técnico, viene Nations League, Copa Oro, eliminatorias. Yo creo que Rafa está más que preparado para continuar y la evolución de Rafa es a pasos agigantados. Hoy lo ves entrenar, y no le veo mayor problema.

“Es un Mundial en casa. Lo van a contar por el resto de su vida. Es difícil ponerlo en palabras. Hay que vivirlo. Ellos van a empezar a vivirlo a partir del día 11 y esperemos que sea con final feliz”, menciona efusivamente Javier Aguirre.@FOXDeportes pic.twitter.com/BoDOQmfTWs — Rodolfo Landeros 🇲🇽 (@RodolfoLanderos) June 4, 2026

Sobre su experiencia en el Mundial, Javier Aguirre se dijo afortunado por tener la posibilidad de vivir en carne propia otra Copa del Mundo, la tercera como director técnico.