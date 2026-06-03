La ilusión es diferente para las selecciones que debutarán en el Mundial 2026

Oscar Sandoval

La ilusión y emoción por la Copa del Mundo tocará por primera vez a las cuatro naciones que debutarán en el torneo, será una participación histórica para Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán que consiguieron su boleto por méritos propios e intentarán sorprender en su grupo.

The greatest show in the world is ready. Are you? 🏆#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ISxLhuLUkm — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2026

Cabo Verde consiguió su boleto al Mundial 2026 luego de terminar en el primer lugar del Grupo D de la eliminatoria CAF por encima de Camerún, una selección que va en ascenso luego de quedarse en cuartos de final en la última Copa Africa y que se estrenará en el certamen internacional ante España.

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Curazao se convertirá en el país más pequeño en disputar una Copa del Mundo, la ilusión comenzó en el caribe después de superar a Jamaica y terminar invicta la eliminatoria de CONCACAF. Los poco más de 155 mil habitantes seguirán de cerca a su selección que se medirá a Alemania en su primer partido mundialista.

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Jordania llevaba suspirando por el Mundial desde que quedó fuera en el repechaje para Brasil 2014, pero finalmente se sacó la espina y sorprendió en la eliminatoria de Asia para consiguir su primer boleto mundialista. Debutará ante Austria, posteriormente enfrentará a Argelia y cerrará la fase de grupos ante Argentina.

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Uzbekistán fracasó en las últimas siete eliminatorias, sin embargo, cada vez estaba más cerca de cumplir el sueño que convirtió en realidad luego de superar la eliminatoria en el segundo lugar de su grupo por debajo de Corea del Sur y su debut será memorable en el estadio Ciudad de México ante Colombia.