Gilberto Mora, casi 26 años más joven que el mayor veterano del Mundial

Enrique Gómez

El jugador más joven en la Copa del Mundo 2026 es mexicano y el más veterano, escocés.

Con 17 años y 240 días (cumplidos para la inauguración del 11 de junio), Gilberto Mora es el jugador de menor edad registrado en este torneo de FIFA. De hecho, será el jugador más joven en haber vestido la camiseta del Tri en las Copas del Mundo, nada mal considerando que este país ha estado en 18 eventos en total.

Pero a pesar de su corta edad, ‘Morita’ no es un improvisado, pues cabe recordar que apenas en la Copa Oro pasada, rompió el récord como el jugador más joven en ganar un torneo legítimo de la FIFA (tenía exactamente un año menos que ahora), además de que ya cuenta con 50 partidos en la Liga MX, ocho goles y dos asistencias. Claro que se espera que pueda ver minutos, pero tal vez no como titular a priori, pues el medio sector en una de las pociones más competidas en el conjunto 'azteca'.

Gil “morita” Mora 🔥 de México será el jugador más joven de la Copa del Mundo de 2026 con 17 años y 240 días. @FOXDeportes @miseleccionmx pic.twitter.com/sNWUXjy393 — Edgar Jiménez (@edgar85jimenez) June 2, 2026

El jugador de Tijuana espera dar un gran Mundial y emigrar a Europa una vez cumpla los 18 años.

En contraparte, de los mil 248 futbolistas (repartidos en las 48 selecciones clasificadas), el jugador de mayor edad es Craig Gordon, portero escocés que milita en el Heart of Midlothian, club que estuvo a un partido de ser campeón de la liga local para así romper con el contubernio del Celtic y del Rangers.

Con 43 años y 162 días, Gordon espera brindar lo mejor de su experiencia en favor del equipo que dirige Steve Clarke. De hecho, se espera que sea titular, pues en el partido del 30 de mayo jugó el compromiso completo pese a que llevaba dos partidos fuera de las convocatorias por una lesión en el hombro.

Hay casi 26 años de diferencia entre el jugador más joven y el más viejo en los registros de la Copa del Mundo 2026. Veremos quién termina aportando más en sus respectivas selecciones.