Estados Unidos venció a Senegal y mostró muy buena cara

Redacción FOX Deportes

Estados Unidos derrotó 3-2 a Senegal en Charlotte y dejó una imagen mucho más convincente a poco más de una semana del arranque del Mundial de 2026. El equipo de Mauricio Pochettino apostó por la posesión, la presión alta y las transiciones rápidas para tomar el control del encuentro desde los primeros minutos.

El USMNT encontró recompensa a su propuesta ofensiva con los goles de Sergiño Dest y Christian Pulisic. La selección estadounidense movió el balón con velocidad, atacó por las bandas y generó constantes llegadas al área rival. Pulisic, además, puso fin a una larga sequía goleadora con la camiseta nacional.

STARTING SUMMER WITH A VICTORY! pic.twitter.com/SoCdOtXLRV — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) May 31, 2026

Senegal no bajó los brazos y encontró respuesta gracias a Sadio Mané, quien aprovechó errores defensivos para firmar un doblete. Los africanos mostraron su peligro al contragolpe y castigaron cada desconcentración de la zaga local. Aun así, Estados Unidos mantuvo la iniciativa y siguió en busca del gol de la diferencia.

La anotación definitiva llegó por conducto de Folarin Balogun, quien culminó una elaborada jugada colectiva para sellar el 3-2. El triunfo deja buenas sensaciones para el USMNT antes de su amistoso contra Alemania, mientras que Senegal buscará afinar detalles en sus últimos compromisos previos a una Copa del Mundo que está cada vez más cerca.