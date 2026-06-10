Las pausas de hidratación, una valiosa ventana comercial

Reuters

Ante la llegada del calor y con el recuerdo aún fresco del abrasador Mundial de Clubes de 2025, la FIFA ha impuesto por primera vez pausas de hidratación de tres minutos en cada mitad para los 104 partidos del Mundial que comienza esta semana en Estados Unidos, México y Canadá.

Mientras los jugadores se rehidratan y los espectadores quizá pican algo, las cadenas de televisión tienen una gran oportunidad para ofrecer a los anunciantes más tiempo de emisión en horario de máxima audiencia y aumentar sus ingresos.

Estas interrupciones serán un ejemplo más de cómo el Mundial se asemeja a los eventos deportivos al estilo estadounidense, repletos de anuncios y espectáculo, con una presentación en el descanso a cargo de la cantante colombiana Shakira en la final del 19 de julio, al estilo de la Super Bowl de la NFL.

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La FIFA afirma que su enfoque respecto a las pausas para hidratarse se basa en la preocupación por el bienestar de los jugadores, pero también podría favorecer el crecimiento de los derechos de transmisión, ya que las cadenas se ven incentivadas a competir por la oportunidad de ingresos.

Estas pausas en un Mundial se implementaron por primera vez durante el partido entre Países Bajos y México en 2014 en Brasil, cuando las temperaturas superaron los 32 grados centígrados, y luego se consideraron partido a partido.

Michael Johnson, analista de investigación que cubre la industria deportiva estadounidense para S&P Global, declaró a Reuters que la incorporación de pausas para hidratarse podría ser "extremadamente valiosa y podría llegar a alcanzar precios similares a los de la Super Bowl, en un rango de entre siete y probablemente nueve millones de dólares".

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Los anunciantes son conscientes de la exposición que podrían obtener de la Copa del Mundo: la final entre Argentina y Francia en Catar en 2022 alcanzó un total de 1,420 millones de espectadores.

"Los espectadores estadounidenses están acostumbrados al modelo de la NFL y al de la NBA, con cuatro cuartos. Están acostumbrados a las pausas durante el partido. Este Mundial es, en esencia, un reflejo de esos modelos".

Por el contrario, en el futbol europeo, ligas como la Premier League se transmiten tradicionalmente en cadenas de televisión de pago como la británica Sky, donde los espectadores ven anuncios antes, durante el descanso y después de los partidos.

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"Creo que incluso las cadenas de pago como Sky en Reino Unido estarían muy contentas de tener un poco más de espacio publicitario".

No obstante, seguir este modelo de publicidad durante el partido podría provocar una reacción negativa de los aficionados en los mercados fuera de Estados Unidos debido a la "americanización" del evento, especialmente en Europa, donde la mayoría de las ligas se disputan en invierno.

"El futbol es famoso por su juego continuo. Y a los puristas les preocupa un poco cómo esto americaniza el juego (…) Y crea fatiga en los espectadores; más anuncios podrían molestar a los aficionados, especialmente si los consideran intrusivos o excesivos".

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Desánimo europeo

Las pausas estructuradas podrían frenar el entusiasmo de los aficionados, que ya se sienten frustrados por las frecuentes interrupciones de unos minutos para las revisiones del árbitro asistente de video (VAR). Una encuesta de la Asociación de Aficionados al Futbol en la Premier League reveló que solo el 3.3% cree que su experiencia en los días de partido había mejorado con el VAR.

No está claro cuántas de las innumerables cadenas de televisión de todo el mundo que transmitirán el Mundial aprovecharán las pausas de hidratación para emitir anuncios.

En Reino Unido, donde se originó este deporte, la cadena ITV ya ha anunciado que no emitirá anuncios durante estas pausas debido a las estrictas restricciones publicitarias impuestas por el regulador británico Ofcom.

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"ITV se enfrenta a cuestiones normativas y eso es lo primero en lo que piensan, pero también tienen que satisfacer las expectativas de los espectadores. Y no estoy seguro de que los espectadores británicos hubieran acogido muy bien más publicidad".

Mientras tanto, la ampliación del torneo de 32 a 48 equipos contribuirá a que los ingresos totales de la FIFA en 2026 alcancen los 8,900 millones de dólares, con los derechos de transmisión televisiva representando el 44% de la contribución, según el presupuesto de la FIFA para 2026.

La FIFA aún no ha confirmado si las pausas de hidratación serán una característica permanente de los torneos en el futuro, pero las ediciones de 2030 y 2034 se celebrarán en España, Portugal, Marruecos y Arabia Saudita, todos ellos países en los que las temperaturas durante el tradicional periodo de junio a julio pueden superar con creces los 30°C.

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La combinación de los ciclos cada vez más largos de los derechos de transmisión y las pausas para hidratarse podría dar lugar a una puja competitiva entre las plataformas de streaming y las cadenas de televisión tradicionales por los torneos de 2030 y 2034, aunque en algunos territorios los derechos para 2030 ya se han adjudicado.

"Lo más probable es que entren en juego los gigantes del streaming, ya sabes, Apple, Amazon y, sobre todo, Netflix, creo que estarán en la pugna".