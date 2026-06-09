A México le tocó el grupo más diverso e impredecible del Mundial

Enrique Gómez

Sin campeones del mundo, pero con equipos de cuatro continentes diferentes, el Grupo A es uno de los sectores más diversos e importantes del Mundial, pues, simplemente, es el que inicia con el gran torneo.

México espera finalizar como primero del sector, pues debe aprovechar que juega sus tres primeros partidos en casa y que, de terminar como líder disputará la ronda de 16vos en su ciudad capital y contra un equipo que haya clasificado como tercero. Sin embargo, es uno de los cuadrantes más caóticos del torneo, pues Chequia y Corea del Sur esperan pelear por un boleto y hacerle mucho daño a Sudáfrica.

Todo lo que debes saber del Grupo A de la Copa del Mundo en 60 segundos: