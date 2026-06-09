Publicación: martes 9 de junio de 2026

Enrique Gómez

El quinto partido ya no es un sueño para México, es una obligación

La tercera debe ser la vencida para Javier Aguirre en las Copas del Mundo

Honestamente, llegar al quinto partido no tendrá el mérito de antes. De hecho, para este Mundial 2026 es más una obligación que un sueño para la Selección Mexicana; lo mínimo que se le pide al equipo.

La tercera debe ser la vencida para Javier Aguirre, quien en sus dos anteriores Copas del Mundo a cargo de la Selección Mexicana quedó eliminado en octavos de final (contra Estados Unidos en 2002 y frente a Argentina en 2010) y que ahora podría ‘salvar’ el torneo llegando a esa misma instancia, pues como en este edición ya existen los 16vos de final tras la fase de grupos, alcanzar los octavos implicaría, finalmente, llegar al “quinto partido”, término de gran arraigo en la cultura futbolística de México.

Si el Tri termina como líder del Grupo A (un objetivo realista considerando que juega toda la fase de grupos en su país y ante equipos peor posicionados en el Ranking FIFA), disputará los 16vos de final en el Estadio Ciudad de México contra un equipo clasificado como tercer lugar, es decir, todas las condiciones estarían a favor para superar el cuarto partido de la Copa del Mundo, algo que el equipo ‘azteca’ no consigue desde el Mundial 1986, cuando el Tri venció a Bulgaria en los octavos de final.

Oficialmente, esta es la última alineación de México antes del Mundial

Raúl Rangel, portero
Jorge Sánchez, lateral derecho
César Montes, defensa
Johan Vásquez, defensa
Jesús Gallardo, lateral izquierdo
Erik Lira, medio defensivo
Álvaro Fidalgo, mediocampista
Brian Gutiérrez, mediocampista
Roberto Alvarado, extremo derecho
Julián Quiñones, extremo izquierdo
Raúl Jiménez, delantero

La Selección Mexicana con Javier Aguirre en los Mundiales:

Corea-Japón 2002

·       Clasificó primero del Grupo G

·       Venció a Croacia y Ecuador y empató con Italia

·       Cayó 2-0 con Estados Unidos en octavos

Sudáfrica 2010

·       Clasificó segundo del Grupo B

·       Empató con Sudáfrica, venció a Francia y perdió con Uruguay

·       Cayó 3-1 contra Argentina en octavos

Norteamérica 2026

·       Vs Sudáfrica, 11 de junio, Ciudad de México

·       Vs Corea del Sur, 18 de junio, Guadalajara

·       Vs Chequia, 24 de junio, Ciudad de México

México mejoró su juego en 2026 y elevó la confianza de la afición después de varios años construyendo pesimismo hacia la Copa del Mundo. Ahora, hay esperanza de que el Tri pueda dominar en la fase de grupos, avanzar a la siguiente ronda y por lo menos, llegar al “quinto partido”.

Ahora sí puede decirse:

Ahora sí puede decirse: "México llega en buen punto al Mundial"

Después de años de dudas, el Tri llega bien anímica, física y futbolísticamente

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