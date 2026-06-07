Solo la nostalgia respalda a Guillermo Ochoa con México

Enrique Gómez

¿Con pura experiencia y nostalgia alcanza para ser titular en una Copa del Mundo? Tal vez en México sí.

Que Raúl Rangel y Carlos Acevedo tienen mejor presente que Guillermo Ochoa es obvio, pero ninguno de ellos parece tener un nivel tan alto como para eclipsar la mística del veterano arquero. Tal vez el rendimiento específico de ellos no esté a la altura de la ‘transformación’ que suele tener el exjugador del América cuando se pone el suéter de la Selección. Veremos si Javier Aguirre piensa lo mismo.

Y es que, a tres días de que inicie el Mundial 2026, no está claro quién será el portero que juegue contra Sudáfrica. De hecho, hay quienes piensan que la razón por la que el ‘Vasco’ le ha dado tanto juego al ‘Tala’ Rangel en los amistosos es para compensarlo por no alinearlo en la Copa del Mundo o bien, porque aún quiere darle la oportunidad de arrebatarle la posición a Ochoa.

Un honor recibir la Bandera de México de manos de la Presidenta Claudia Sheinbaum.



Representar a nuestro país siempre ha sido un privilegio y una responsabilidad que asumimos con orgullo. Hoy, al recibir este símbolo que nos une como nación, reafirmamos el compromiso de darlo… pic.twitter.com/0XZoHIs4gS — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) June 8, 2026

Pero más allá de lo ‘mágico’, ¿qué números avalan a Guillermo Ochoa?

· 5 Mundiales en su carrera (3 como titular)

· 153 partidos con México (11 en Mundiales)

· 38 atajas en Copas del Mundo (12 goles recibidos)

· 22 años de trayectoria (11 temporadas en Europa)

Sí, son datos históricos más que estadísticas actuales, pues si hablamos del rendimiento en la temporada pasada, lo cierto es que el cancerbero de 40 años ni siquiera tendría que haber sido convocado a la Copa del Mundo.

De hecho, de acuerdo con la aplicación Comparisonator, prácticamente todos los guardametas de la Liga MX tuvieron una mejor temporada que el jugador del AEL Limassol, quien, por su rendimiento, se ubicaría como el arquero número 24 en el futbol mexicano, lista que lideran Keylor Navas y Carlos Acevedo.

Rnaking de los tres porteros mexicanos para el Mundial 2026:

1. Carlos Acevedo, 225 de índex (2° en la Liga MX)

2. Raúl Rangel, 145 de índex (16° en la Liga MX)

3. Guillermo Ochoa, 42 de índex (sería 24° en la Liga MX)

Ochoa, recordado por su atajada a Neymar en la Copa Mundial 2014 y por las grandes salvadas que suele hacer con la Selección Mexicana fue convocado para el sexto Mundial de su carrera y quiere despedirse del futbol siendo el portero titular del Tri. Veremos si su jerarquía ‘mata’ el nivel de sus compañeros.