Estados Unidos justifica el rechazo a árbitro somalí

EFE

El director del equipo de trabajo para el Mundial de la Casa Blanca, Andrew Giuliani, aseguró que existió una "razón de peso" para que las autoridades migratorias estadounidenses hayan vetado la entrada de uno de los árbitros elegidos para el Mundial, el somalí Omar Abdulkadir Artan.

Giuliani también subrayó que el Gobierno de Donald Trump ha hecho todo lo posible para que la selección de Irán pueda entrar y salir de Estados Unidos para disputar sus partidos en el torneo y "competir en igualdad de condiciones", garantizando al mismo tiempo la seguridad nacional del país.

"Aunque no puedo entrar en detalles, lo que sí puedo decirles, a grandes rasgos, es que hubo una razón de peso. Apoyo esa decisión", dijo Giuliani durante un evento celebrado en el Atlantic Council de Washington.

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan fue rechazado al ingresar a Estados Unidos para la Copa del Mundo 2026.



A pesar de viajar con pasaporte diplomático y de haber obtenido su visa tras algunos retrasos previos, Artan no recibió autorización para entrar al país y fue enviado… pic.twitter.com/0m5C4cSg4P — Rodolfo Landeros 🇲🇽 (@RodolfoLanderos) June 8, 2026

Giuliani aseguró haber hablado directamente con el Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y con el Comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, que le indicaron que existió "una razón muy sólida por la que, en última instancia, ese árbitro no pudo entrar al país".

Artan, elegido árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), se iba a convertir en el primer somalí en arbitrar un partido en la historia de los Mundiales, pero, tras aterrizar en el aeropuerto internacional de Miami el 6 de junio, se le impidió la entrada en el país "debido a problemas en el proceso de verificación de antecedentes", según un portavoz de CBP.

Las autoridades somalíes han asegurado que Artan, que no podrá participar en el Mundial, contaba con un visado estadounidense en regla.

Más tarde, un funcionario de la Administración de Trump (que habló bajo anonimato) aseguró que el árbitro fue declarado inadmisible después de que las autoridades detectaran información que lo vinculaba con presuntos miembros de organizaciones terroristas.