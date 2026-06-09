Estados Unidos busca a su jugador decisivo en este Mundial

Héctor Cantú

La Selección de las Barras y las Estrellas sueña con dejar una huella imborrable en el Mundial 2026, que se jugará, mayoritariamente, en su país.

Con una camada plagada de jóvenes, el equipo comandado por Mauricio Pochettino busca al referente que se convierta en el guía absoluto de esta selección que busca hacer historia.

En el p asado, nombres como Landon Donovan o Eirc Wynalda inscribieron su nombre con letras de oro con el equipo norteamericano.

Aunque los reflectores apuntan directamente a Christian Pulisic, capitán y referente ofensivo del equipo, también es cierto que el único gol conseguido en un Mundial le deja lejos de poner su nombre en la lista de referentes históricos del campeonato.

A su lado, participan jóvenes con hambre de trascender, como Timothy Weah y Gio Reyna, quienes jugarán su segunda copa del mundo y donde buscarán la consolidación como referentes del equipo.

A ellos se agrega un joven Alejandro Zendejas que viene de ser el puntal de uno de los equipos más importantes del continente como el América de la Liga MX, y quien intentará demostrar que su calidad puede llevar a un gran destino al combinado norteamericano.

Con una edad media de 26.9 años, Estados Unidos busca a la estrella que logre consagrarse en esta Copa del Mundo que marcará un cambio en la historia de los Mundiales.