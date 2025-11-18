Más de 20 años de la última victoria de Estados Unidos sobre Uruguay

Héctor Cantú

La Selección de los Estados Unidos se someterá a una dura prueba cuando se mida en partido amistoso al combinado de Uruguay que llega a este cotejo, luego de empatar sin goles ante la Selección Mexicana.

El examen pondrá a prueba la teoría de que Mauricio Pochettino finalmente ha dado en el clavo con el equipo que será una de las selecciones sede de la próxima Copa del Mundo.

Uruguay, una de las selecciones con mejores valores técnicos y futbolísticos de Sudamérica, buscará aumentar su racha sin derrotas ante el combinado de las Barras y las Estrellas.

Son más de 20 años los que Uruguay suma sin derrota ante los Estados Unidos. La última vez que sucumbieron fue en partido amistoso rumbo al Mundial de Corea-Japón 2002 cuando cayeron por 2-1.

Desde entonces, se enfrentaron en tres ocasiones posteriores, donde el saldo fue de dos empates y una victoria para los charrúas, justo en el último enfrentamiento entre ambos seleccionados.

El año pasado, en la Copa América 2024, Estados Unidos fue superado con un gol de Mathías Olivera en partido correspondiente a la fase de grupos.

Hasta ahora, los Estados Unidos suman tres partidos sin derrota, cifra que intentará aumentar ante un Uruguay que está llamado a ser una de las potencias de la próxima Copa del Mundo.