Antonio Brown fue extraditado a Estados Unidos para ser juzgado

EFE

El ex receptor de la NFL Antonio Brown se encuentra en custodia policial en Estados Unidos después de que fuera extraditado para ser juzgado en Miami en un caso de intento de asesinato con arma de fuego, informó este jueves la Policía estadounidense.

"La Policía de Miami confirma que los alguaciles federales han detenido a Antonio Brown y que ha sido extraditado a los Estados Unidos", dijo el portavoz de la Policía de Miami, Mike Vega, en declaraciones recogidas por NBC News.

"No se ha fijado una fecha para su traslado al condado de Miami-Dade", agregó.

Antonio Brown captured in Dubai by U.S. Marshals on attempted murder charge https://t.co/gvxzYSZkr1 — The Athletic NFL (@TheAthleticNFL) November 7, 2025

Aunque el portavoz policial no desveló detalles sobre el arresto de Brown o desde dónde fue extraditado el campeón del Super Bowl LV con los Tampa Bay Buccaneers, publicaciones realizadas por el jugador en los últimos meses le situaban en Dubái.

El excéntrico receptor de 37 años afronta un cargo por intento de asesinato en segundo grado con arma de fuego como supuesto responsable de un tiroteo a las afueras de un evento de boxeo en Miami, el pasado 16 de mayo, por el que fue detenido temporalmente esa misma noche.

El pasado junio se emitió una orden de arresto contra Brown y se le dio la posibilidad de entregarse para ser puesto en arresto domiciliario, pero ya no se hallaba en Estados Unidos.