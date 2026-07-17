Histórico: 3 madridistas disputarán el partido por el tercer lugar

Karla Villegas Gama

Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni y Jude Bellingham, compañeros de vestidor en el Real Madrid, se quedaron a un paso de disputar la final del Mundial 2026.

Es un hecho histórico para el club, pues aunque no serán los primeros 'Merengues' en jugar por el tercer lugar, sí será la primera ocasión en que tres integrantes de la plantilla coincidan en ese partido.

El primer futbolista del Real Madrid en disputarlo fue Raymond Kopa. En Suecia 1958, Francia se impuso 6-3 a Alemania, con un gol del propio Kopa, desde el manchón penal.

El siguiente antecedente llegó hasta Francia 1998, cuatro décadas después, aunque en realidad no fue un futbolista, sino dos.

Clarence Seedorf defendió a Países Bajos, mientras que Davor Suker lo hizo por Croacia. Ambos disputaron todo el partido y el croata marcó uno de los dos goles del triunfo para sellar el histórico tercer lugar de los Vatreni en su primera Copa del Mundo como nación independiente.

En Catar 2022, Luka Modric se convirtió en el cuarto futbolista del Real Madrid que fue eliminado en semifinales. El mediocampista disputó los 90 minutos de la victoria frente a Marruecos y ayudó a Croacia a repetir el tercer lugar que había conseguido 24 años antes en Francia 1998.

Así, por segundo Mundial consecutivo habrá presencia madridista en esta instancia y se escribirá un capítulo inédito, pues nunca tres jugadores del club habían disputado este compromiso.

Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni quedaron a las puertas de la final tras caer ante España, mientras que Jude Bellingham fue eliminado por Argentina. Ahora, los tres buscarán subir al podio cuando Francia e Inglaterra se enfrenten este sábado 18 de julio en el Estadio Miami.