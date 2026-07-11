Jude Bellingham, héroe del día y nuevo candidato a Campeón de Goleo

Enrique Gómez

Jude Bellingham anotó los dos goles con los que Inglaterra se clasificó a las semifinales de la Copa del Mundo y con eso llegó a seis anotaciones en su cuota personal para este torneo, con lo que se posiciona como uno de los candidatos más fuertes a ser campeón de goleo.

Los líderes son Lionel Messi (que no marcó en la ronda de cuartos ante Suiza) y Kylian Mbappé, pero tan solo tienen dos anotaciones más que Bellingham y Harry Kane, ambos seleccionados de Inglaterra.

Así va la carrera por el título de goleo tras la ronda de cuartos de final:

1. Lionel Messi (Argentina) → 8 goles

2. Kylian Mbappé (Francia) → 8 goles

3. Erling Haaland (Noruega) → 7 goles

4. Jude Bellingham (Inglaterra) → 6 goles

5. Harry Kane (Inglaterra) → 6 goles

De estos seis artilleros, solo Haaland se quedó fuera de competencia, por lo que todos los otros tienen posibilidades reales de quedarse con la Bota de Oro, incluso el mismo Bellingham, quien a sus 23 años fue el héroe que puso a soñar a Inglaterra con su segundo Mundial, el primero desde 1966.