El Mundial 2026 nos ha regalado las semifinales perfectas

Enrique Gómez

Es que las semifinales de la Copa del Mundo 2026 lucen simplemente perfectas.

Cada persona tiene a su selección favorita, pero Francia, España, Inglaterra y Argentina en la antesala de la final es canon puro. Cuatro campeones del mundo en busca de levantar el trofeo una vez más.

Con las victorias de la Selección Inglesa y de la ‘Albiceleste’ en tiempos extra, quedaron definidas las semifinales del gran torneo, pero ¿cuándo y dónde se disputarán estos partidazos?

Francia vs España

· Martes 14 de julio (15:00 ET)

· Estadio Dallas

Inglaterra vs Argentina

· Miércoles 15 de julio (15:00 ET)

· Estadio Atlanta

¡Siempre Argentina! Maravillosa victoria en tiempos extra La 'Albiceleste' liquidó a Suiza y es la última clasificada a semifinales del Mundial

Los ganadores de estos cruces se enfrentarán el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York, en lo que será la gran final número 23 en la historia de los Mundiales, mientras que los perdedores tendrán el premio de consolación (y la amenaza de una doble pena) de disputar el partido por el tercer lugar del día 18.

¿Cómo clasificó y qué busca cada semifinalista?

Francia

· Venció 2-0 Marruecos (sin problemas)

· Va por su quinta final, la tercera de forma consecutiva

· Desea su tercer título, el primero desde 2018

España

· Derrotó 2-1 a Bélgica (gol de último momento)

· Anhela la segunda final de su historia

· Sueña con el segundo título en su historia, el primero desde 2010

Inglaterra

· Liquidó 2-1 a Noruega (tiempos extra)

· Busca su segunda final, la primera en 80 años

· Se acerca a su segundo título, el primero desde 1966

Argentina

· Eliminó 3-1 a Suiza (tiempo extra)

· Quiere su séptima final, la segunda consecutiva

· Le apunta al bicampeonato y el cuarto título de su historia

Los cuatro equipos que están en semifinales llegan invictos, pero Francia y Argentina han ganado todos sus partidos, por lo que parten como ligeramente favoritos y podrían repetir la final de Catar 2022.