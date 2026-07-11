La polémica detrás del gol que revivió a Inglaterra

Enrique Gómez

El gol con el que Inglaterra empató el marcador desató un escándalo. Aparentemente, un objeto externo, una indulgencia arbitral o bien, un fallo tecnológico intervinieron en el resultado del partido por los cuartos de final de la Copa del Mundo ante Noruega.

La regla 8 del IFAB establece que, si el balón golpea una pantalla o un objeto colgante en la parte alta de un estadio, el árbitro debe interrumpir el juego y reanudarlo con un balón a tierra en el punto exacto donde el esférico impactó dicho elemento, sin embargo, el silbante hizo omisión.

Es verdad que el toque con el cable de la cámara cenital fue casi imperceptible, pero el balón cuenta con sensores avanzados que detectan el mínimo contacto (incluso el roce con los cabellos de un jugador, como sucedió en el gol anulado por fuera de lugar a Croacia contra Portugal), además, varios jugadores y elementos del cuerpo técnico de Noruega denunciaron este impacto que derivó en el gol del rival.

On the play that led to England's equalizer, the ball hit the FIFA sky cam before the goal. pic.twitter.com/QZgYSVcSpK — FOX Sports (@FOXSports) July 11, 2026

Por reglamento, todos los goles en un partido del Mundial se revisan con la tecnología del VAR, por lo que checar la anotación de Jude Bellingham al 45’+2 (más aún si existían testificaciones de los futbolistas y la posibilidad de comprobar un impacto externo en el esférico con la tecnología propia del balón) era obligatorio para el silbante Clément Turpin y todo el cuerpo arbitral, sin embargo, sorprnedio que ni siquiera hubo revisión.

Y es que, de acuerdo con las reglas, existía una base estricta y directa para anular el gol del empate parcial de un partido que terminó 2-1 en favor de Inglaterra, concretamente bajo la combinación de la regla 8 y el protocolo del VAR, si es que existió el impacto con un objeto externo.

¿Falló la tecnología? Según la cuenta de FIFA Media, no se registró ningún pico en el marcapasos del balón, sin embargo, diversos medios y jugadores percibieron un impacto que afectó el curso del despeje.