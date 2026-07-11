¡Siempre Argentina! Maravillosa victoria en tiempos extra

Enrique Gómez

El último clasificado a las semifinales de la Copa del Mundo es nada menos que el actual campeón.

La Selección Argentina liquidó en el segundo tiempo extra a Suiza, que soportó lo más que pudo con un jugador menos hasta que llegó el golazo artístico de Julián Álvarez y el cerrojazo de Lautaro Martínez.

Argentina venció 3-1 a la Selección Suiza y atenderá la esperada cita contra Inglaterra, que más temprano derrotó a Noruega también en tiempos extra y se acreditó para el duelo del 15 de julio.

THE PERFECT GOAL DOESN'T EX-



JULIÁN ALVAREZ SENDS BUENOS AIRES INTO A FRENZY 🇦🇷 pic.twitter.com/sCg84Rjh11 — FOX Sports (@FOXSports) July 12, 2026

Así fueron los goles de este partido celebrado en Florida:

· 1-0 (10’): Alexis Mac Allister remató en primer poste el tiro de esquina de Lionel Messi

· 1-1 (67’): Dan Ndoye dejó entrar el balón y cerca del área chica, cruzó con poco ángulo

· 2-1 (111’): Golazo de Julián Álvarez, quien desde una esquina del área disparó al ángulo

· 3-1 (120’): Lautaro Martínez aprovechó un rebote en el portero y disparó al arco vacío

Messi llegó a 11 asistencias en Copas del Mundo y se apoderó del récord absoluto del torneo.

La jugada de la polémica sucedió a los 72 minutos, cuando el VAR exploró nuevas facultadas o amplió el criterio que le permite corregir identidades y llamó al árbitro para que le quitara la amarilla a Leandro Paredes le sacara una segunda amonestación a Breel Embolo por fingir una falta del argentino.

¿Esto es legal? Nadie puede creer cómo el VAR expulsó a Breel Embolo En los cuartos de final contra Argentina, Suiza recibió una doble amonestación

Con superioridad numérica, Argentina se lanzó ferozmente sobre el rival, que logró mantener el empate en el marcador en tiempo regular y hasta empezó a ver de cerca el manchón penal en la prórroga, sin embargo, la ‘Albiceleste’ liquidó el encuentro antes de recurrir a esa instancia con una anotación sublime del delantero de 26 años.

El equipo de Lionel Scaloni mantiene el paso perfecto en el Mundial con seis victorias y si contamos lo que fue Catar 2022, ya son 12 partidos sin perder en Copas del Mundo.

El rey está más vivo que nunca y con gran talento, oficio y hasta épica sigue soñando con convertirse en el tercer bicampeón en la historia de los Mundiales, el primero desde Brasil en 1962.