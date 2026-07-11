Enrique Gómez
¡Siempre Argentina! Maravillosa victoria en tiempos extra
La 'Albiceleste' liquidó a Suiza y es la última clasificada a semifinales del Mundial
El último clasificado a las semifinales de la Copa del Mundo es nada menos que el actual campeón.
La Selección Argentina liquidó en el segundo tiempo extra a Suiza, que soportó lo más que pudo con un jugador menos hasta que llegó el golazo artístico de Julián Álvarez y el cerrojazo de Lautaro Martínez.
Argentina venció 3-1 a la Selección Suiza y atenderá la esperada cita contra Inglaterra, que más temprano derrotó a Noruega también en tiempos extra y se acreditó para el duelo del 15 de julio.
Así fueron los goles de este partido celebrado en Florida:
· 1-0 (10’): Alexis Mac Allister remató en primer poste el tiro de esquina de Lionel Messi
· 1-1 (67’): Dan Ndoye dejó entrar el balón y cerca del área chica, cruzó con poco ángulo
· 2-1 (111’): Golazo de Julián Álvarez, quien desde una esquina del área disparó al ángulo
· 3-1 (120’): Lautaro Martínez aprovechó un rebote en el portero y disparó al arco vacío
Messi llegó a 11 asistencias en Copas del Mundo y se apoderó del récord absoluto del torneo.
La jugada de la polémica sucedió a los 72 minutos, cuando el VAR exploró nuevas facultadas o amplió el criterio que le permite corregir identidades y llamó al árbitro para que le quitara la amarilla a Leandro Paredes le sacara una segunda amonestación a Breel Embolo por fingir una falta del argentino.
Con superioridad numérica, Argentina se lanzó ferozmente sobre el rival, que logró mantener el empate en el marcador en tiempo regular y hasta empezó a ver de cerca el manchón penal en la prórroga, sin embargo, la ‘Albiceleste’ liquidó el encuentro antes de recurrir a esa instancia con una anotación sublime del delantero de 26 años.
El equipo de Lionel Scaloni mantiene el paso perfecto en el Mundial con seis victorias y si contamos lo que fue Catar 2022, ya son 12 partidos sin perder en Copas del Mundo.
El rey está más vivo que nunca y con gran talento, oficio y hasta épica sigue soñando con convertirse en el tercer bicampeón en la historia de los Mundiales, el primero desde Brasil en 1962.
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