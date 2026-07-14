Publicación: martes 14 de julio de 2026

EFE

Real Madrid pide ampliar por medio año más la investigación del 'Caso Negreira'

El equipo blanco quiere llegar hasta las últimas consecuencias

El Real Madrid ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona prorrogar seis meses más el caso Negreira, que investiga los 7,3 millones de euros que el Barça pagó entre 2001 y 2018 al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, y a su hijo Javier Enríquez Romero.

En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, el Real Madrid considera que el resultado de la "pormenorizada investigación llevada a cabo en fase de instrucción" por la Guardia Civil, arroja a día de hoy "elementos y evidencias, directas e indiciarias, más que consolidadas de la comisión de un delito continuado de corrupción deportiva".

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“Cuando yo entré, tuve que aportar un dinero de mi patrimonio. Los jugadores no cobraban y la mujer de Bodo Ilgner vino a pedirme dinero nada más entrar. Roberto Carlos que está por aquí, también”
“Yo quiero que ese que habla con acento mexicano y que habla con las eléctricas se presente a las elecciones”
“Los periodistas se creen que mandan en el Madrid y yo les tengo que decir a mis socios que no es verdad”
“Del Real Madrid nadie me echa. Me tendrían que echar a tiros”
“No hay ni un año de los 26 que llevo en el Real Madrid que no se hayan pegado dos jugadores. Se han peleado en todos los años. Le das una patada en el ese, luego te la devuelve y nada, tan amigos”
“No hablaré ni de entrenadores ni de jugadores”
“En ABC (diario español) escribe una mujer que no sé si sabe de fútbol”
“Los socios no tienen que pitar a los jugadores ni criticarles. Me da pena que piten a un jugador porque hace una mala jugada”
“Me presento porque a los socios nos quieren robar el club”
“Yo he ganado siete Champions y siete Ligas de 14 pero es que podría haber ganado las 14 ligas porque el resto me las han robado

"Y que ello necesariamente habrá de conducir, en un momento que no es deseable que sea lejano, a la continuación de la causa por los cauces propios del procedimiento abreviado", añade el club blanco, que ejerce la acusación particular en el caso.

En mayo pasado, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona acordó prorrogar la investigación seis meses más, hasta el 1 de septiembre de 2026.

Una prórroga, que ahora el Real Madrid pretende que se amplíe de nuevo, toda vez que advierte al juzgado de que todavía quedan pendientes algunas pruebas testificales y documentales que llevar a cabo y otras diligencias "aún no practicadas".

Por ejemplo, la que la entidad madridista ha solicitado también al juzgado y que consiste en requerir al FC Barcelona "de aquellos documentos que conformaban su sistema interno de prevención de delitos, modelo de cumplimiento o modelo de organización y gestión".

Un requerimiento que iría desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal y mientras se realizaron pagos a las entidades vinculadas a Enríquez Negreira hasta julio de 2018.

Y es que el Real Madrid considera que, de lo instruido hasta ahora en la causa, "resulta que los controles internos del FC Barcelona quedaban deliberadamente en suspenso cuando se trataba de los pagos al Sr. Enríquez Negreira".

Y que "internamente nadie figura haber cuestionado jamás desde dentro de la entidad. Ni los procedimientos de aprobación de pagos, articulados a través de un sistema de múltiples autorizaciones, ni las auditorías internas, ni las auditorías externas, ni los informes de 'forensic', ni las 'due diligences", concluye la acusación de la entidad madridista.

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