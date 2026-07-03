Luka Modrić no piensa retirarse y seguiría en Milan una temporada más

Oscar Sandoval

Luka Modrić dejó atrás la eliminación de Croacia en el Mundial 2026 y ya piensa en su futuro. Aunque terminó contrato con Milan, todo apunta a que continuará una temporada más con el conjunto 'Rossoneri'. Here's when we play our first 5 Serie A games of 26/27 ℹ️ pic.twitter.com/fbWBoG7Toe — AC Milan (@acmilan) June 24, 2026

Para Modric la edad es solo un número, su físico ha cambiado, sin embargo, su futbol sigue intacto, así lo demostró en el último año con Milan y en la Copa del Mundo por lo que tendría planes de continuar su carrera en la Serie A.

La Gazzetta dello Sport asegura que el mediocampista de 40 años “permanecerá en el Milan”, aunque asumiría un rol diferente bajo las órdenes de Rúben Amorim. El técnico portugués pretende imprimir mayor intensidad y un estilo de juego más ofensivo, un proyecto en el que 'Lukita' tendría lugar.

Welcoming our new head coach, Rúben Amorim ✍️ pic.twitter.com/N6JizMF9Fq — AC Milan (@acmilan) June 16, 2026

El diario italiano asegura que “Modrić elegirá con Amorim los partidos que debe jugar sí o sí y aquellos en los que puede descansar”. La idea del técnico portugués sería que “empiece los partidos y sea sustituido pronto para recuperar energías y estar listo tres días después”.

La directiva 'Rossoneri' buscaría mantener al balcánico al menos una temporada más y que sirva como referente para jóvenes como Ardon Jashari y Samuele Ricci quienes tendrán el futuro de Milan en sus manos.