'Aztecazo' se dice igual en inglés

Héctor Cantú

Terminó el sueño de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. El 'Tri' cayó 3-2 ante Inglaterra en el Estadio Azteca y quedó eliminado del torneo.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre se despidió con orgullo. Atacó hasta el último minuto y aprovechó la superioridad numérica tras la expulsión de Jarrel Quansah, ocurrida a 36 minutos del final.

En dos minutos, Jude Bellingham aniquila las ilusiones de México

México tuvo que remar contra la corriente durante gran parte del encuentro. Supo reaccionar en los momentos más complicados y estuvo cerca de igualar el marcador frente a los 'Tres Leones'.

El gran verdugo fue Jude Bellingham. El mediocampista inglés marcó un doblete en apenas dos minutos para dejar contra las cuerdas a la Selección Mexicana.

Jordan Pickford sigue siendo 'cliente' de Rául Jiménez

La respuesta llegó por conducto de Julián Quiñones, quien aprovechó un rebote dentro del área para firmar su cuarto gol en la Copa del Mundo.

Sin embargo, un error de Edson Álvarez permitió que Harry Kane quedara de frente al arco. El delantero fue derribado dentro del área y el árbitro señaló penal. El propio capitán inglés convirtió el disparo para devolver la ventaja de dos goles a su selección.

Solo Julián Quiñones puede levantar las esperanzas del Tri

A 20 minutos del final, Raúl Jiménez encontró las redes desde el manchón penal con un gol que devolvió el alma al equipo mexicano.

El resto de la historia, con la diferencia numérica, fue para que México atacara el área rival con balones aéreos buscando los remates de Santiago Giménez, Raúl Jiménez y ‘Memote’ una de las convocatorias más cuestionadas de Javier Aguirre.

Esta es la primera vez que Inglaterra gana un partido oficial en el Aahora llamado Estadio Ciudad de México.