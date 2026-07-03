Olvídenlo, el partido entre México e Inglaterra no cambia de horario

Enrique Gómez

A nadie le gustó la idea del cambio de horario y por eso, el partido se jugará en su horario normal.

Y como nunca hubo un comunicado oficial de FIFA para adelantar el duelo entre México e Inglaterra a las 12:00 del mediodía, tampoco hubo un boletín para comunicar que el duelo vuelve a su horario original.

De acuerdo con el periodista Rodolfo Landeros, la patada inicial sería a la misma hora en la que se programó desde el inicio: 18:00 horas en el tiempo local (20:00 en el horario del este).

Y es que ni a México ni a la Federación Inglesa agradó la idea de que se adelantara el horario sin consultar. Y aunque la decisión de FIFA (tomada para evitar el riesgo de tormentas eléctricas) parecía inminente, todo parece indicar que será revocada y se mantendrá la agenda original.

ÚLTIMA HORA 🚨



El México-Inglaterra va a mantenerse en el horario original. La patada inicial a las 18:00 hrs tiempo del Centro de México.@FOXDeportes @somos_FOX — Rodolfo Landeros 🇲🇽 (@RodolfoLanderos) July 3, 2026

En diferentes canales, tanto la Selección Mexicana como Inglaterra se quejaron de esta decisión, incluso el técnico Javier Aguirre dijo que la modificación le “rompía la madre”, pues los obligaba a modificar todo el plan de trabajo, comidas y descanso, mientras que en el caso de Inglaterra también golpeaba en su itinerario y en su estrategia para resentir lo menos posible la altitud de la Ciudad de México.

Entonces, si a ambos equipos molestaba tanto el cambio de horario, no había razones para seguir adelante con la decisión de adelantar el partido seis horas y obligar a los jugadores a desplegarse bajo el sol del mediodía ante una altitud que puede repercutir en el desempeño físico y atlético.

A menos que la FIFA al fin haga un pronunciamiento oficial, el horario del partido por los octavos de final en el Estadio Ciudad de México se mantiene como estaba previsto. Solo hicieron enojar a Aguirre.